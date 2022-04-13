Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen gizli aşkıyla yakalandı

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, dün akşam bir erkek arkadaşıyla Etiler’de objektiflere yansıdı. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili samimi halleriyle dikkat çekti.
Sezen ve erkek arkadaşı gece sonunda mekandan birlikte ayrıldı. Çıkışta görüntülenen Melis Sezen, adeta şok oldu.
Sezen, görüntülendiklerini fark edince şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun yanındaki kişinin, Sezen’in üniversiteden arkadaşı, Taha Tatlıcı’nın yeğeni Mehmet Uygun olduğu ortaya çıktı.
Melis Sezen aynı arkadaşıyla gündüz de sete gitmeden önce vakit geçirdi.
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