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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen gizli aşkıyla yakalandı

13.04.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle büyük çıkış yakalayan Melis Sezen'in, sınıf arkadaşı Mehmet Uygun'la aşka yaşamaya başladığı öğrenildi.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen gizli aşkıyla yakalandı

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, dün akşam bir erkek arkadaşıyla Etiler’de objektiflere yansıdı. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili samimi halleriyle dikkat çekti.

ÜNİVERSİTEDEN ARKADAŞ

Sezen ve erkek arkadaşı gece sonunda mekandan birlikte ayrıldı. Çıkışta görüntülenen Melis Sezen, adeta şok oldu.

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Sezen, görüntülendiklerini fark edince şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun yanındaki kişinin, Sezen’in üniversiteden arkadaşı, Taha Tatlıcı’nın yeğeni Mehmet Uygun olduğu ortaya çıktı.

Melis Sezen aynı arkadaşıyla gündüz de sete gitmeden önce vakit geçirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Melis Sezen
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