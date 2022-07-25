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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in mini şortlu paylaşımı olay oldu! "Gel evlenelim seninle"

25.07.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki aylarda Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, dizisinin finalinin ardından Bali tatilinde soluğu almış ve tatil paylaşımlarıyla takipçilerini mest etmişti. Paylaşımlarına devam eden ünlü isimden bu kez mini şortlu yeni paylaşım geldi.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in mini şortlu paylaşımı olay oldu! "Gel evlenelim seninle"

Geçtiğimiz aylarda Kanal D'de yayınlanan ve final yapan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, makyajysız ve doğal pozlarıyla gündeme gelmişti. Dizisinin finalinin ardından tatile çıkan isim, dekolteli pozlarıyla takipçilerini büyülemişti.

MELİS SEZEN'İN MİNİ ŞORTLU PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Ünlü oyuncu son olarak siyah ve derin göğüs dekolteli takımıyla verdiği pozla gündem olmuştu.

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Sezen, bu kez evinde çekildiği mini şortlu bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

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Makyajsız ve doğal haliyle siyah bir takım giydiği görülen Melis Sezen'in paylaşımına ise takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

"GEL EVLENELİM SENİNLE"

Sezen'in "Mirror Selfie" (ayna selfie'si) notunu düştüğü paylaşıma bir takipçinin "Gel evlenelim seninle" yorumunda bulunması ise dikkat çekti.

İşte Melis Sezen'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Sadakatsiz dizisi Melis Sezen sadakatsiz
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