Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in mini şortlu paylaşımı olay oldu! "Gel evlenelim seninle"

Geçtiğimiz aylarda Kanal D'de yayınlanan ve final yapan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, makyajysız ve doğal pozlarıyla gündeme gelmişti. Dizisinin finalinin ardından tatile çıkan isim, dekolteli pozlarıyla takipçilerini büyülemişti.

MELİS SEZEN'İN MİNİ ŞORTLU PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Ünlü oyuncu son olarak siyah ve derin göğüs dekolteli takımıyla verdiği pozla gündem olmuştu.

Sezen, bu kez evinde çekildiği mini şortlu bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Makyajsız ve doğal haliyle siyah bir takım giydiği görülen Melis Sezen'in paylaşımına ise takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

"GEL EVLENELİM SENİNLE"

Sezen'in "Mirror Selfie" (ayna selfie'si) notunu düştüğü paylaşıma bir takipçinin "Gel evlenelim seninle" yorumunda bulunması ise dikkat çekti.

İşte Melis Sezen'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



