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Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

15.11.2020 08:32 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder maske takmayanlara sert çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mesajını paylaşan Özder yorumlarıyla gündem oldu. Özge Özder paylaşımında "Ben utanıyorum" dedi.

Kanal D ekranlarına gelen Sadakatsiz dizisinde Derya rolüne hayat veren Özge Özder anne olmak için gün sayıyor.

Çarşamba geceleri reyting listelerini alt üst eden dizide oyunculuk performansıyla göz dolduran 42 yaşındaki Özder sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Güzel oyuncu Sağlık Bakanı'nın şu sözlerini paylaştı: "Maskenin koruyuculuğu, ağzı ve burnu tamamen kapatmasına bağlıdır. Havayla doğrudan temas önlenmelidir. Örneğin, burun açıkta bırakılırsa virüse yoğun şekilde maruz kalmanız mümkün. Virüs yükü arttıkça da hastalık ağırlaşır. Maskenizden tam yararlanın. Hastalığın önünü kesin."

Bu uyarılara rağmen maskesini doğru takmayanlara sert çıkan Özge Özder "Artık bir geri zekalıya anlatır gibi anlatılmasından ben utanıyorum. Ama hala anlaşılmaması ve bu uyarıların gerekli olması gerçekliğinden daha çok utanıyorum" dedi.
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Özge Özder bir diğer paylaşımında ise "Maske takıp bir şey söylemek için indirenler ayrı bir tayfa! Arkadaşlar sizi duyuyoruz. Konuşurken indirmeyin şunu! Telefonu açarken bile maske indirmek... Dibimize girip maske indirerek konuşmaya çalışmak neden!" diyerek tepki gösterdi.
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