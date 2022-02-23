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Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz bu akşam var mı?

23.02.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz ekranların sevilen dizileri arasında yer alıyor. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'in 50. bölümü merakla bekleniyor. En son yayınlanan Sadakatsiz'in 49. bölümünde Haluk'un ölümü ile dengeler değişmişti. Bu ölüm sonrası birden çok kişinin hayatı tepetaklak olacak. Sadakatsiz'in yeni bölümünü izleyiciler büyük bir merakla bekliyor. Sadakatsiz bu akşam yayınlanacak mı işte detaylar!

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz bu akşam var mı?

Sadakatsiz dizisi her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. En son yayınlanan bölümünde Asya ve Aras evlenme kararını herkese duyurur. Bu duruma artık Ali'de alışmıştır ve annesine karşı çıkmaz. Ancak Sadakatsiz'in 50. bölümünde Aras ve Asya'nın alacağı bir karar herkesi yakından ilgilendirecektir. Sevilen dizi Sadakatsiz 50. bölümüyle ekranlara gelecek. Sadakatsiz dizisine dair merak edilen detayları haberimizde işledik...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 23 Şubat Çarşamba akşamı izleyicisinin karşısına çıkacak. Sadakatsiz en son 49. bölümüyle ekranlara gelmişti. Sadakatsiz yayınlanacak olan 50. bölümüyle de izleyicileri ekrana kilitlemeyi planlıyor.

SADAKATSİZ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisi bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haluk'un büyük bir şok yaratır. Bu ölümünün ardından herkes tarafından Asya ve Aras suçlanır. Haksız yere suçlanan Asya ve Aras, zor bir döneme girerler. Yaşananlardan Aras'ı sorumlu tutan Selçuk'un hamlesi, Nil ve Selçuk'un arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olacak. Asya ve Aras yurtdışına taşınmayı düşünür. Ancak Ali, annesiyle gitmek yerine babası ile kalmayı tercih eder. Derin, Volkan'ın evine taşınır. Derin, Ali konusunda Volkan'ın çok şiddi bir seçim yapmasını ister.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere
Caner Cindoruk
Melis Sezen
Berkay Ateş
Yeliz Kulvancı
Özge Özder
Ali İl
Aslı Orcan

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Sadakatsiz dizisi Cansu Dere
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