Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz bu akşam var mı?

Sadakatsiz dizisi her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. En son yayınlanan bölümünde Asya ve Aras evlenme kararını herkese duyurur. Bu duruma artık Ali'de alışmıştır ve annesine karşı çıkmaz. Ancak Sadakatsiz'in 50. bölümünde Aras ve Asya'nın alacağı bir karar herkesi yakından ilgilendirecektir. Sevilen dizi Sadakatsiz 50. bölümüyle ekranlara gelecek. Sadakatsiz dizisine dair merak edilen detayları haberimizde işledik...
Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 23 Şubat Çarşamba akşamı izleyicisinin karşısına çıkacak. Sadakatsiz en son 49. bölümüyle ekranlara gelmişti. Sadakatsiz yayınlanacak olan 50. bölümüyle de izleyicileri ekrana kilitlemeyi planlıyor.
Reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisi bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.
Haluk'un büyük bir şok yaratır. Bu ölümünün ardından herkes tarafından Asya ve Aras suçlanır. Haksız yere suçlanan Asya ve Aras, zor bir döneme girerler. Yaşananlardan Aras'ı sorumlu tutan Selçuk'un hamlesi, Nil ve Selçuk'un arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olacak. Asya ve Aras yurtdışına taşınmayı düşünür. Ancak Ali, annesiyle gitmek yerine babası ile kalmayı tercih eder. Derin, Volkan'ın evine taşınır. Derin, Ali konusunda Volkan'ın çok şiddi bir seçim yapmasını ister.
Cansu Dere
Caner Cindoruk
Melis Sezen
Berkay Ateş
Yeliz Kulvancı
Özge Özder
Ali İl
Aslı Orcan
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