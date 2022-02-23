Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz bu akşam var mı?

Sadakatsiz dizisi her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. En son yayınlanan bölümünde Asya ve Aras evlenme kararını herkese duyurur. Bu duruma artık Ali'de alışmıştır ve annesine karşı çıkmaz. Ancak Sadakatsiz'in 50. bölümünde Aras ve Asya'nın alacağı bir karar herkesi yakından ilgilendirecektir. Sevilen dizi Sadakatsiz 50. bölümüyle ekranlara gelecek. Sadakatsiz dizisine dair merak edilen detayları haberimizde işledik...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 23 Şubat Çarşamba akşamı izleyicisinin karşısına çıkacak. Sadakatsiz en son 49. bölümüyle ekranlara gelmişti. Sadakatsiz yayınlanacak olan 50. bölümüyle de izleyicileri ekrana kilitlemeyi planlıyor.

SADAKATSİZ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisi bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haluk'un büyük bir şok yaratır. Bu ölümünün ardından herkes tarafından Asya ve Aras suçlanır. Haksız yere suçlanan Asya ve Aras, zor bir döneme girerler. Yaşananlardan Aras'ı sorumlu tutan Selçuk'un hamlesi, Nil ve Selçuk'un arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olacak. Asya ve Aras yurtdışına taşınmayı düşünür. Ancak Ali, annesiyle gitmek yerine babası ile kalmayı tercih eder. Derin, Volkan'ın evine taşınır. Derin, Ali konusunda Volkan'ın çok şiddi bir seçim yapmasını ister.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere

Caner Cindoruk

Melis Sezen

Berkay Ateş

Yeliz Kulvancı

Özge Özder

Ali İl

Aslı Orcan



