Reyhanı sadece salatalarınıza katmakla kalmayacağınız enfes bilgiler paylaşacağız sizlerle sevgili okur. İşte eski çağlarda tıbbi amaçla kullanılan hoş kokulu bitkinin sağlığımıza olan etkileri:
Sadece 2 yaprağı bile bakın nelere iyi geliyor!
Reyhan esansiyel yağı, DNA yapısını ve hücrelerini korur
Serbest radikallerle savaşır. Reyhanda bulunan antioksidanlar kanserli hücrelerin büyümesini engelleyebilir.
Dezenfektan ve antibakteriyel özelliği vardır
Zararlı bakterilerin büyümesini engeller. İçinde bulunan eugenol, citronellol ve linalool esansiyelleri kalp hastalıkları ve romatoid gibi rahatsızlıkları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
Mide ve bağırsakta meydana gelen şişkinliği azaltmada etkilidir
Stresle mücadele eder
Yapılan çalışmalar sonunda doğal adaptojen olduğu ortaya konmuş, stresin zararlı etkilerini azalttığı belirtilmiştir. Depresyon eğilimini azaltır.
Migren ve anksiyete ile mücadele eder
Karaciğer sağlığını korur
Yapılan çalışmalar, karaciğerde yağ birikiminin azalmasında reyhanın etkili olduğunu ortaya koymuştur.
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