Sadece 2 yaprağı bile bakın nelere iyi geliyor!

Reyhanı sadece salatalarınıza katmakla kalmayacağınız enfes bilgiler paylaşacağız sizlerle sevgili okur. İşte eski çağlarda tıbbi amaçla kullanılan hoş kokulu bitkinin sağlığımıza olan etkileri:

Dezenfektan ve antibakteriyel özelliği vardır

Zararlı bakterilerin büyümesini engeller. İçinde bulunan eugenol, citronellol ve linalool esansiyelleri kalp hastalıkları ve romatoid gibi rahatsızlıkları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.