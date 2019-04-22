YEMEK

Sadece 2 yemek kaşığı tüketerek göbeğinizden kurtulabliirsiniz!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.04.2019 10:10 | Son Güncelleme

Bir türlü karın yağlarınızla vedalaşamıyorsanız size inatçı yağları kökünden sökecek bir formülle geliyoruz. İşte beslenme uzmanlarının önerdiği o yöntem.

Sadece 2 yemek kaşığı tüketerek göbeğinizden kurtulabliirsiniz!

Karın çevresinde biriken inatçı yağlar, genelde bağırsak tembelliği sonucu oluşur. Yağlar karında depolanır ve vücudun toksinlerden arınmasını (detoksifikasyon) yavaşlatır. Bu yüzden beslenme uzmanları bu probleme çözüm olarak bir içecek öneriyorlar.

Göbek yağlarını eriten içecek tarifi

125 gram yaban turpu

3 adet limon (tarım ilaçlarını temizlemek için, kullanmadan önce limonları su dolu bir kaba koyup üzerine 1 yemek kaşığı sirke ilave edin ve 10 dakika bekletin)

3 yemek kaşığı bal

Yapılışı

125 gram yaban turpunu mutfak robotuna koyup iyice çekin. Limonları (kabuğu soyulmamış olarak) kesin, çekirdeklerini çıkarın ve limonları da mutfak robotuna koyun. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar yaban turpuyla birlikte çekin. Ardından 3 yemek kaşığı balı ilave edin ve iyice karıştırın.

Bu karışımı ağzı kapalı bir kavanozda ve buzdolabında muhafaza edin.

Nasıl tüketilmeli?

Bu karışımından 3 hafta boyunca, günde iki defa, öğün esnasında 1 yemek kaşığı tüketin.


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kilo vermek diyet

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