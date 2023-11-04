Sadece 5 ayda oldu! Arda Güler'in son halini görenler tanıyamıyor... O kare sosyal medyanın gündemine oturdu!

Fenerbahçe altyapısından yetişerek İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan genç yıldız Arda Güler, yeni kulübünde üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonrası formadan uzak kalmıştı.

O GÖRÜNTÜ OLAY OLDU

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalarına başlayan Arda Güler ilk resmi maçında çıkmak için tam manasıyla hazır hale gelirken yapılan son antrenmandaki bir görüntü sosyal medyada olay oldu.

Yaklaşık 5 aydır Real Madrid'de olan ve İspanyol devi ile antrenmanlara çıkan yıldız oyuncunun bu süreçteki gözle görülür değişimi dikkat çekti.

5 AYLIK DEĞİŞİM...

Arda'nın 5 aylık süreçte yaşadığı gelişimde özellikle bacaklarının kaslandığı görülürken bu fotoğraf kısa sürede futbolseverler arasında en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

İŞTE O KARE...

????Arda Güler antrenmanda harikalar yaratmaya devam ediyor. pic.twitter.com/oEHEpHfQPX — Mynet Spor (@mynetspor) November 4, 2023







