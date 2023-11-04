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  4. Sadece 5 ayda oldu! Arda Güler'in son halini görenler tanıyamıyor... O kare sosyal medyanın gündemine oturdu!

Sadece 5 ayda oldu! Arda Güler'in son halini görenler tanıyamıyor... O kare sosyal medyanın gündemine oturdu!

04.11.2023 07:35 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den İspanya'nın en köklü kulüplerinden olan Real Madrid'e transfer olan Arda Güler gittiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşmaya devam ederken, antrenmanda çekilen bir görüntüsü sosyal medyada viral oldu. İşte detaylar...

Sadece 5 ayda oldu! Arda Güler'in son halini görenler tanıyamıyor... O kare sosyal medyanın gündemine oturdu!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe altyapısından yetişerek İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan genç yıldız Arda Güler, yeni kulübünde üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonrası formadan uzak kalmıştı.

O GÖRÜNTÜ OLAY OLDU

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Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalarına başlayan Arda Güler ilk resmi maçında çıkmak için tam manasıyla hazır hale gelirken yapılan son antrenmandaki bir görüntü sosyal medyada olay oldu.

Yaklaşık 5 aydır Real Madrid'de olan ve İspanyol devi ile antrenmanlara çıkan yıldız oyuncunun bu süreçteki gözle görülür değişimi dikkat çekti.

5 AYLIK DEĞİŞİM...

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Arda'nın 5 aylık süreçte yaşadığı gelişimde özellikle bacaklarının kaslandığı görülürken bu fotoğraf kısa sürede futbolseverler arasında en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

İŞTE O KARE...

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