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Sadece 5 damla koklayan sigarayı unutuyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.06.2019 15:58 | Son Güncelleme

21 gün içinde sigarayı tamamen bırakmanıza yardımcı olacak en etkili yöntem!

Sadece 5 damla koklayan sigarayı unutuyor

Sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak karışımı hazırlamak son derece basit ve malzemelerin neredeyse hepsi erişilebilir. Tarifin bütçenizi sarsacağını düşünmeyin, zaten 1 haftalık sigara masrafıyla bu işi çoktan hallettiniz bile.

limon

Malzemeler:

1/2 adet limon suyu
2 yemek kaşığı papatya suyu
Bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 yemek kaşığı jojoba yağı
1 çay kaşığı kekik
1,5 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 greyfurt suyu

Yukarıdaki malzemelerin hepsini blender'da tamamen birbirine geçecek şekilde karıştırın. Karışımı cam şişede saklayın.

papatya

Cam kavanozda sakladığınız karışımı yanınızda taşıyın. Her sigara içme isteği geldiğinde bir pamuğa ya da parmağınıza damlatın ve koklayın. Sadece ani sigara içme isteği geldiğinde değil gün içinde belirli saatlerde de koklamaya özen gösterin.

sigara

21 gün içinde sigara içmeyi tamamen unutmuş olacaksınız.

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