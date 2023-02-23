Sadece Arda Güler'i değil; Ferdi Kadıoğlu'nu da istiyorlar! İtalyan devi Fenerbahçe'ye kancayı taktı...

Fenerbahçe'de yaşadığı çıkışla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arda Güler'in talipleri her geçen gün artıyor. Dünya futboluna damga vurması beklenen isimlerin başında gelen Arda'ya şimdi de Napoli talip oldu.

ARDA'NIN YANINDA FERDİ

Napoli, Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler’i transfer etmek istiyor. Arda Güler'i izlemeye gelen İtalyan yetkilileri, Ferdi Kadıoğlu'nun gösterdiği performans karşısında hayran kaldı. Ferdi ile birlikte Arda'yı listesine alan Napoli beklemeye geçti.

FENERBAHÇE'YE BİLGİ VERİLDİ

Napoli yetkilileri, bu iki oyuncu için Fenerbahçe'ye bilgi verdi. Sarı-lacivertliler ise Napoli'ye olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapmadı.

