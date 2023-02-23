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Sadece Arda Güler'i değil; Ferdi Kadıoğlu'nu da istiyorlar! İtalyan devi Fenerbahçe'ye kancayı taktı...

23.02.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ve Türk futbolunun yükselen yıldızı Arda Güler için İtalyan devi Napoli devreye girdi. Genç oyuncuyla ilgili temaslarını hızlandıran İtalyan temsilcisi, Fenerbahçe'ye bu durumu iletti. Arda'nın yanında, Ferdi Kadıoğlu'nu da kadroya katmak istediğini belirten Napoli'ye Fenerbahçe henüz cevap vermedi.

Sadece Arda Güler'i değil; Ferdi Kadıoğlu'nu da istiyorlar! İtalyan devi Fenerbahçe'ye kancayı taktı...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de yaşadığı çıkışla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arda Güler'in talipleri her geçen gün artıyor. Dünya futboluna damga vurması beklenen isimlerin başında gelen Arda'ya şimdi de Napoli talip oldu.

ARDA'NIN YANINDA FERDİ

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Napoli, Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler’i transfer etmek istiyor. Arda Güler'i izlemeye gelen İtalyan yetkilileri, Ferdi Kadıoğlu'nun gösterdiği performans karşısında hayran kaldı. Ferdi ile birlikte Arda'yı listesine alan Napoli beklemeye geçti.

FENERBAHÇE'YE BİLGİ VERİLDİ

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Napoli yetkilileri, bu iki oyuncu için Fenerbahçe'ye bilgi verdi. Sarı-lacivertliler ise Napoli'ye olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapmadı.

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Ferdi Kadıoğlu Arda Güler fenerbahçe napoli da,

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