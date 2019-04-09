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Sadece baklavasını değil tarihini de merak edenlere detaylarıyla Gaziantep rehberi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 09.04.2019 10:37 | Son Güncelleme

Gaziantep denince akıllara ilk olarak yemek geliyor olsa da Gaziantep tarihi ve kültürel olarak da çok zengin bir şehir. Öyle ki bu kadar çeşit yemeğe ev sahipliği yapmasının en büyük sebebi de bu çeşitliliği… Gaziantep’in tarihi ve kültürel değerlerini Gezgininayakizleri - Cüneyt Durhan gezi önerileri ile birlikte paylamış. Keyifli okumalar!

Sadece baklavasını değil tarihini de merak edenlere detaylarıyla Gaziantep rehberi
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Gaziantep dünyanın en eski şehirlerinden birisi olarak bilinmektedir. Ülkemizin gerek kültürel gerekte muhteşem mutfağıyla dikkat çeken şehirlerindendir.yolcu360 uygulaması ile Gaziantep havalimanından araç kiralama yaparak kent merkezine ulaşabilirsiniz. GAP bölgesine yapılan turların .çömgibi bir şehir düşünün müzeleri, tarihi, kültürü ve bin bir çeşit lezzetleriyle sizi kendine çeksin. Gaziantep gezi yazımı hazırlarken bu güzel şehrin beni tüm güzellikleriyle hayran bıraktığını sizlerle paylaşmazsam tarihi kente haksızlık edeceğimi düşünüyorum. Gaziantep gezimde beni etkileyen unsurların başında ise müzeler oldu, bir şehirde bu kadar çok müzenin olması gerçekten beni çok şaşırttı. Gaziantep gezilecek yerler bakımından aynı zamanda çok fazla lezzet çeşitliliğiyle sizi heyecanlandıracak şehirlerin başındadır.

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Emine Gögüş mutfak müzesi, Gaziantep Oyuncak Müzesi, Medusa cam eserler müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Atatürk anı müzesi, Gaziantep Zeugma müzesi ve daha onlarca müze. Herhalde bu güzel şehrin tüm müzelerini layıkıyla gezmeye kalksak iki günümüzü alır. Tabi içerisinde 1700 metrekarelik mozaikle dünyanın en büyük mozaik müzesini olma özelliğini taşıyan ve içinde dünyaca bilinen çingene kızı mozaiğinde bulunduğu Gaziantep Zeugma müzesi görülmesi gereken yerlerin başında. Giriş için müze kartınız varsa ücretsiz, yoksa 15 TL ücretle gezebilirsiniz. Şehri gezmeye önce Tarihi Bakırcılar Çarşısında başlayabilirsiniz. Bakır işleme ustalarından, kalaylama yaparak yüzyıllardır yaşatılmaya çalışılan kalaycılığa, unutulmaya yüz tutmuş geçmişimizden yaşatılmaya çalışılan yemeniciliğe kadar bir çok meslek ustalarını ziyaret edebilirsiniz. Çarşının hemen bitiminde ise Zincirli Bedesten var, burayı deki Ali Paşa çarşısına çok benzettim. Güzel ve keyifli bir yer. Burada gezerken yöreye özgü bir çok hediyelik eşyanızı alabilirsiniz. Gaziantep İpek yolu üzerinde olduğu için bir çok hanlara sahip, günümüzde restore edilerek çoğu ziyaret edilebilir durumda.

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Bakırcılar çarşısı, Zincirli Bedestenden sonra kentin diğer gezilecek çarşıları ise Almacı pazarı, Eskiciler çarşısı, Kemikli bedesten, Tütüncüler çarşısı diğer keyifle gezilecek çarşı ve pazarlarıdır. Buradaki çarşıların hemen hemen hepsi aynı bölgede olduğu için rahatlıkla gezebilirsiniz. Şehri daha iyi gözlemlemek için Gaziantep kalesini gezebilirsiniz. Kale surları içindeki kazı nedeniyle ziyaretçiye kapalı olabilir ama alternatif olarak kale içerisinde bulunan Belediye Kahramanlık Panaroması müzesini ücretsiz ziyaret etmenizi öneririm. İçeride canlandırma ile Gaziantep’in Milli Mücadele zamanlarındaki vatan savunması canlandırmasını seyredebilirsiniz. Şehir gezimde ise beni çokça etkileyen yerlerden biri ise Bey mahallesi oldu. Daracık taş sokaklarında eski tarihi evlerin arasında keyifle gezerken kendimi zamana yolculukta gibi hissettim.

Buradaki kafeler ise eski konaklara kurularak nostaljik keyifli alanlar oluşturulmuş, Bey mahallesindeki Papirüs kafeyi görmenizi öneririm içerisindeki yüzyıllık tarihi ama maalesef bakımsız. Konağı ziyaret etmenizi öneririm. Zamanın ince zarif işlemeleri duvarlarda ve ahşap üzerinde o kadar naif ki hayranlığımı gizleyemedim. Şehrin 5 kilometre kadar dışındaki Düllük ise ülkemizde hala yaşanılan en eski antik kent olma özelliğini taşımaktadır. Mutlaka ziyaret listesine alınmalı. Bu tarih kokan Mezopotamya topraklarında her bir karışı inanın ki tarih yatıyor.

Gaziantep denince akla beyran, küşleme, katmer ve baklava bana göre yörenin öne çıkan en önemli lezzetleri. Özellikle sabahları ve gece geç saatlerde yenilen kuzu eti, pirinç ve kemik suyuyla harlayan ateşte hazırlanan Beyran çorbası (yemeği mi çorbası mı kararı siz verin) 2 gün boyunca keyifle yediğim farklı bir lezzetti. Mekan önerim ise Metanet ve Kelebek ikisinde deneyimleme imkanım oldu. İki yerinde hakkını teslim etmeliyim, çok lezizdi.

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Sabahları yenilen şaşırtıcı lezzetlerden biri de incecik hamurda yoğun Antep fıstığı ve kaymak ile yapılan nefis katmer, bir çok kez deneyimlediğim ve bayıldığım lezzet oldu. Kendi memleketi haricinde nerede bir Antep restoranı görsem gözlerim katmer ve beyran arıyor.

Katmere en güzel eşlik eden ise soğuk süt, mekan önerim ise babadan oğula geçen Katmerci Zekeriya ve Metanet (Beyran dükkanının karşısındaki diğer dükkanları) oldu. İkiside çok güzel yapıyor fakat Katmerci Zekariya’da şahsen kalabalık zamanda yemeyi tercih etmem.

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Et ve küşleme konusunda ise favorim açık ara Halil Usta. Gelelim meşhur Antep baklavasına, birçok kişi bir çok isim söylemesine rağmen ben baklavadaki mutluluğu Hacı Usta’da buldum. Hele ki baklava ve kadayıf sarmasına bayıldım.

Bu yemeklerin üstüne birde kahve içeriz dimi şöyle dibekte dövülmüş. O zaman rota Almacı pazarının yakınında ki Tahmis kahvesi. Kent merkezinde ise bir çok yere yürüyerek ulaşmak mümkün. Zaten bir çok müze, han ve çarşılar birbirine yakın yürünebilir yakınlıkta.

Gaziantep gerçekten tarihi geçmişini korumaya çalışan, eski medeniyet ve yakın dönemdeki tarihi eserleri günümüze kadar saklayabilmiş, tarihi bir şehrimiz. Gaziantep aynı zamanda gastronomi alanında da büyük başarı kazanmış, büyük bir gurur. İstanbul’dan uçak ile bir çok seferin olduğunu unutmayın. Bir hafta sonunda keyiflice gezebileceğiniz ve lezzetlerini deneyimlemek için Gaziantep’e gelmelisiniz.

Gaziantep'te yapmadan dönme diyeceğim 7 şey
*Zeugma müzesini gezmelisin.

*Beyran içmeli, Katmer yemelisin.

*Düllük tarihi kenti görmelisin.

*Baklava efsanedir, yemeden gelmemelisin.

*Tahmis'de dibek kahveni içmelisin.

*Bey mahallesini gezmelisin..

*Buraya gelmişken Halfeti'yi görmelisin.

Keşfetmeniz dileğiyle...


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gaziantep Gaziantep Arkeoloji Müzesi

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