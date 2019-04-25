Sadece bir fincan için ve kısa sürede derin uykuya geçin!

Eğer uykusuzluktan muzdaripeniz, sakinleştiriciler kullanmaktan kaçınmanızı sağlayacak pek çok doğal tedavi var. Bu temel tarifle dakikalar içinde deliksiz bir uykuya dalacaksınız. Karışım, bal ve sütten oluşuyor. Hem bal hem de süt, yüzyıllardır uyku ilaçları olarak kullanılmalarını sağlayan özelliklere sahip iki malzeme.

Türkiye'de uykusuzluk problemi yaşayan yaklaşık 8 milyon insan var. Uzmanlar, uykusuzluğun yüksek stres seviyeleriyle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Araştırmacılar, yatmadan önce içilen sütün, daha derin, daha dinlendirici uykuyu deseklediği ve gevşemeyi sağladığı için uykuya yardımcı olacağını buldu. Bal bu tarifte daha çok lezzeti için kullanılıyor, ancak uykuyu artırma özelliğine de sahip bir malzeme. Bal kontrollü insülin salgınmasına ve beyne triptofan salınmasına neden olur. Bu kimyasal serotonin'e dönüşerek daha rahatlamış bir haleti ruhiye sağlar.

Malzemeler

170 gram süt

1 damla vanilya özü

1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı

Adım 1

Küçük bir tencerede sütü kaynar hale getirmeden ısıtın.

Adım 2

Ateşten alın ve bir bardağa dökün. Üzerine vanilya ve bal ekleyin.

Adım 3

İyice karıştırın ve yatmadan önce yavaş yavaş yudumlayarak için.

