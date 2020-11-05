Sadece ramazandan ramaza değil her zaman tüketin! İçinde neler neler var

Birçok insanın ramazandan ramazana tükettiği bu besin aslında her daim evde bulunması gereken bir sağlık deposu. İçerisindeki birçok vitamin ve mineral ile bedeni sadece oruçta değil, her zaman zinde tutuyor. Peki, ne var bu hurmanın içerisinde? Hangi hastalıklara iyi geliyor? Gelin, hurmanın faydalarını birlikte inceleyelim...
Hurma, içerisindeki vitamin B6 ve magnezyum sayesinde kalbi güçlendirir ve kalp kaslarının daya iyi çalışmasını sağlar. Böylece kalp krizi riskinin önüne geçilmiş olur. Kan basıncını dengeler ve ritim bozukluklarını düzenler. Ayrıca hurma, güzel bir potasyum kaynağıdır. Bu sebeple kalbi korur. İçerisinde kolestrol bulunmayan bu meyve, düzenli kullanıldığı takdirde kalp-damar sağlığına olumlu katkılar sağlar.
Kanser, kötü hücrelerin bir araya gelmesi ile oluşan tümörün bir sonucudur. B6 vitamini ve magnezyum sinirleri güçlendirirken hurmanın içerisindeki güçlü antioksidanlardan olan selenyum ve E vitamini vücudu kanserden korur. Arap ülkelerinde kanser oranının düşük olmasının büyük sebeplerinden biri de budur.
Kemik sağlığı deyince, aklına kalsiyum ve fosfor gelmeyen yoktur herhalde. Hurma; içerdiği fosfor, kalsiyum, çinko ve magnezyum gibi elementler sayesinde kemik sağlığını güçlendirmede önemli bir yere sahiptir. Yaşlılık döneminde kemik erimesi gibi problemler yaşamamak için düzenli hurma tüketebilirsiniz.
Polisakkaritlerden olan beta glukan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini uyarıcı bir etkiye sahiptir. Bunun yanında bileşimindeki antioksidanlar da bağışıklık sisteminin desteklenmesinde büyük rol oynar. İçerisindeki yüksek magnezyum, vücutta oluşabilecek enfeksiyonların önüne geçer. Vücudun daha enerjik ve zinde olmasını sağlar.
Diyet lifleri bakımından oldukça zengin bir meyve olduğu için sindirimi yavaşlatarak midede uzun süre kalır, böylece tokluk süresi uzar. Ayrıca aç karnına yiyeceğiniz beş hurma sayesinde günlük besin ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Yoğurt ya da süt ile harika bir ara öğün seçeneği olabileceği gibi iftarda bol su ile tüketerek iştah kontrolünüzü de sağlayabilirsiniz.
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