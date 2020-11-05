Sadece ramazandan ramaza değil her zaman tüketin! İçinde neler neler var

Birçok insanın ramazandan ramazana tükettiği bu besin aslında her daim evde bulunması gereken bir sağlık deposu. İçerisindeki birçok vitamin ve mineral ile bedeni sadece oruçta değil, her zaman zinde tutuyor. Peki, ne var bu hurmanın içerisinde? Hangi hastalıklara iyi geliyor? Gelin, hurmanın faydalarını birlikte inceleyelim...

KALP DOSTUDUR

Hurma, içerisindeki vitamin B6 ve magnezyum sayesinde kalbi güçlendirir ve kalp kaslarının daya iyi çalışmasını sağlar. Böylece kalp krizi riskinin önüne geçilmiş olur. Kan basıncını dengeler ve ritim bozukluklarını düzenler. Ayrıca hurma, güzel bir potasyum kaynağıdır. Bu sebeple kalbi korur. İçerisinde kolestrol bulunmayan bu meyve, düzenli kullanıldığı takdirde kalp-damar sağlığına olumlu katkılar sağlar.

KANSER DÜŞMANIDIR

Kanser, kötü hücrelerin bir araya gelmesi ile oluşan tümörün bir sonucudur. B6 vitamini ve magnezyum sinirleri güçlendirirken hurmanın içerisindeki güçlü antioksidanlardan olan selenyum ve E vitamini vücudu kanserden korur. Arap ülkelerinde kanser oranının düşük olmasının büyük sebeplerinden biri de budur.