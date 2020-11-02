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Sadece sokaklarda değil sanal alemde de devriye atıyorlar

ADIYAMAN HABERLERİ  | 02.11.2020 16:06 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakların yanı sıra sanal alemde de devriye görevi yaparak huzur sağlamaya devam ediyor.

Sadece sokaklarda değil sanal alemde de devriye atıyorlar

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakların yanı sıra sanal alemde de devriye görevi yaparak huzur sağlamaya devam ediyor. Polis ekipleri sanal alem devriyesinde bir çok kişi hakkında işlem yaptı.
Adıyaman l Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 1 ay içerisinde 780 adet internet hesabı üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında polis merkezlerinden ve ya adliyeden bildirilen 14 şahıs, PKK Terör Örgütü propagandası yapan 1 şahıs, Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılayan 1 şahıs, müstehcenlik yapan 1 şahıs, devlet büyüklerine hakaret eden 1 şahıs, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve ya aşağılama olayında bir şahıs tespit edilerek ilgili birimlere bildirildi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı zamanda aile ve toplum yapısını bozan, genel ahlak kurallarına aykırı, çocukların izlemesi durumunda psikososyal yönden gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilen müstehcen görüntü paylaşımlarıyla ilgili 103 hesap tespit edilmiş ve erişime engel konulması için Bilgi Teknolojileri Kurumuna bilgi verildi.
Polis ekiplerinin sanal alem devriyelerinin aralıksız bir şekilde devam ettiği vurgulandı.

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