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Sadece suyu içilen çam kozalağı turşusu solunum hastalıklarına şifa oluyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
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Nadir yapılan çam kozalağı turşusunun sadece suyu içiliyor. Eskişehir’de yapılan çam kozalağı turşusunun suyu özellikle solunum rahatsızlığı yaşayanlara iyi geldiği iddia ediliyor.

Sadece suyu içilen çam kozalağı turşusu solunum hastalıklarına şifa oluyor

Turşu, Anadolu insanının gündelik yaşamında yemeklere eşlik eden önemli lezzetler arasında yer alıyor.

Sağlık açısından da önemli faydalı olduğu belirtilen turşuda malzeme olarak kullanılan birçok alışık ürünler olduğu gibi sıra dışı ürünler de yer alıyor.

Bunlardan en sıra dışı ve az duyulanı çam kozalağı turşusu. Eskişehir’de turşu dükkanı işleten Maviye Ünal, kozalak turşusunu satan nadir işletme sahiplerinden. Özellikle solunum yolu rahatsızlığı çeken insanların bu turşuyu talep ettiğini belirten Ünal; “Çam kozalağı turşusu normal turşular gibi kuruluyor. Kozalak turşusu henüz herkes tarafından bilinen bir ürün değil. Ama solunum rahatsızlığı olan insanlar bunu iyi biliyor ve faydalarından dolayı müşterimiz oluyor” dedi.

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“HERKES KOZALAĞINDA YENİLENECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR”

Turşunun nasıl tüketileceğini anlatan Maviye Ünal; “Bu turşu ile ilgili kafalardaki tek soru işareti nasıl tüketileceği konusunda. Herkes kozalağı yenilebileceğini düşünüyor, bu doğru değil. Turşu kurulduktan 15 gün sonra kozalağın özü turşu suyuna geçiyor ve sadece o su içiliyor” diyerek nasıl tüketileceği hakkında bilgi verdi.

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