Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a 'yasadışı bahse teşvik' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yasadışı bahse teşvik suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Davada, Saran Group CEO’su Azade Zeynep Aksal ve S-Sport Genel Müdürü Emre Erenhakkında beraat kararı verildi. (DHA)

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saran hakkında sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla yapılan maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasına ilişkin iddianame hazırlanmıştı.

İSTİNAF MAHKEMESİNE GİDİYOR

Sadettin Saran’ın avukatı Serdar Yiğit, ‘yasadışı bahse teşvik etmek' iddiasıyla açılan davada 2 yıl 6 ay hapis kararı için açıklama yaptı;

"Bugün açıklanan karar kapsamında, beraat eden Saran Group yöneticileri olan müvekkillerimiz yönünden verilen hükmü memnuniyetle karşılıyoruz.

Sayın Sadettin Saran ve Sayın Kenan Saran hakkında verilen karar ise henüz kesinleşmemiş olup, kanun yollarına başvurularak üst mahkemeler tarafından değerlendirilecektir. Bu kapsamda istinaf sürecinin işletileceğini ve hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Nihai değerlendirme sonucunda hukukun tecelli edeceğine ve tüm müvekkillerimizin beraat edeceğine olan inancımızı koruyoruz.

Saygılarımızla."

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Saran ile bazı şüphelilerin, 'Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş.' bünyesinde hizmet veren 'S SPORT' internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yaptıkları iddiasıyla, 'kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları istendi.