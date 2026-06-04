SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a 'yasadışı bahse teşvik' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yasadışı bahse teşvik suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a 'yasadışı bahse teşvik' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası
Emre Şen

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yasadışı bahse teşvik suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Davada, Saran Group CEO’su Azade Zeynep Aksal ve S-Sport Genel Müdürü Emre Erenhakkında beraat kararı verildi. (DHA)

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saran hakkında sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla yapılan maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasına ilişkin iddianame hazırlanmıştı.

İSTİNAF MAHKEMESİNE GİDİYOR

Sadettin Saran’ın avukatı Serdar Yiğit, ‘yasadışı bahse teşvik etmek' iddiasıyla açılan davada 2 yıl 6 ay hapis kararı için açıklama yaptı;

"Bugün açıklanan karar kapsamında, beraat eden Saran Group yöneticileri olan müvekkillerimiz yönünden verilen hükmü memnuniyetle karşılıyoruz.

Sayın Sadettin Saran ve Sayın Kenan Saran hakkında verilen karar ise henüz kesinleşmemiş olup, kanun yollarına başvurularak üst mahkemeler tarafından değerlendirilecektir. Bu kapsamda istinaf sürecinin işletileceğini ve hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Nihai değerlendirme sonucunda hukukun tecelli edeceğine ve tüm müvekkillerimizin beraat edeceğine olan inancımızı koruyoruz.

Saygılarımızla."

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Saran ile bazı şüphelilerin, 'Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş.' bünyesinde hizmet veren 'S SPORT' internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yaptıkları iddiasıyla, 'kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da Jhon Duran bombası! Icardi'nin ücretine 'evet' demeye hazırGalatasaray'da Jhon Duran bombası! Icardi'nin ücretine 'evet' demeye hazır
Serdar Dursun'dan veda kararı!Serdar Dursun'dan veda kararı!
Anahtar Kelimeler:
Sadettin Saran fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 10 yorum
yasa dışı bahis reklamını formasına giyene ceza nerde?
tescilli şikeciler Şimdi bir de tescildi bahisçi oldu
rabbim daha beter etsin inşallah bir ömür boyu çıkamazsın inşallah
En Çok Okunan Haberler
Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

İş insanını zorla araca bindirip milyonlarca lira para istediler!

İş insanını zorla araca bindirip milyonlarca lira para istediler!

Okan Buruk'a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an 'Aslan' olabilir: Beni alın!

Okan Buruk'a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an 'Aslan' olabilir: Beni alın!

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumu öğrenmek için...

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumu öğrenmek için...

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Akaryakıta çifte zam: Tabela yine değişti

Akaryakıta çifte zam: Tabela yine değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.