Beşiktaş'ın yıldızına şok! Ehliyetine el konuldu

Beşiktaş’ın genç yıldızı Mustafa Erhan Hekimoğlu, Bingöl’den Elazığ’a giderken hız sınırını aşınca radara yakalandı. Saatte 163 kilometre hız yaptığı belirlenen genç futbolcunun ehliyetine 30 gün el konuldu, para cezası kesildi.

Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş’ın genç futbolcularından Mustafa Erhan Hekimoğlu, memleket ziyareti sonrası yaptığı yolculukta trafik cezasıyla karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun yüksek hız nedeniyle radara yakalandığı öğrenildi.

RADARA TAKILDI

A Spor’un haberine göre ailesini ziyaret etmek için Bingöl’de bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, daha sonra Elazığ yönüne hareket etti. Yolculuk sırasında hız limitini aşan genç futbolcunun aracı, Kovancılar ilçesi mevkiindeki radar uygulamasına takıldı.

SAATTE 163 KİLOMETRE HIZLA YAKALANDI

Yapılan kontrollerde Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun saatte 163 kilometre hız yaptığı belirlendi. Trafik ekipleri tarafından işlem uygulanırken, genç futbolcunun ehliyetine 30 gün süreyle el konulduğu öğrenildi. Ayrıca Hekimoğlu’na 20 bin TL para cezası kesildi.

GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Beşiktaşlı futbolcunun, trafik ekiplerine verdiği ifadede şeker hastası olan babaannesini hastaneye yetiştirmeye çalıştığını söylediği aktarıldı.

