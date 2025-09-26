SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Sadettin Saran kolları sıvadı, ilk ayrılık için yüz yüze görüştü: Planımızda yoksun!

Fenerbahçe’de başkanlık görevini devralan Sadettin Saran, ilk hamlesini yaptı. Ali Koç döneminde futbol direktörlüğüne getirilen Devin Özek’le yolların ayrılması kararlaştırıldı. Özek’e kararın iletildiği, resmi açıklamanın ise Antalyaspor maçı sonrası yapılması bekleniyor. İşte detaylar...

Sadettin Saran kolları sıvadı, ilk ayrılık için yüz yüze görüştü: Planımızda yoksun!
Berker İşleyen

Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç'tan mazbatasını alarak görevine resmen başlayan Sadettin Saran kolları sıvadı.

Yeni başkan Saran, sezonun geri kalanı için daha güçlü bir yapı oluşturmak isterken ilk ayrılık da büyük oranda belli oldu.

İLK AYRILIK BELLİ OLDU

Sadettin Saran kolları sıvadı, ilk ayrılık için yüz yüze görüştü: Planımızda yoksun! 1

Sadettin Saran, Ali Koç döneminde futbol direktörlüğü görevine getirilen Almanya ekibi Bayer Leverkusen'in şampiyonluğa ulaştığı sezonda önemli roller üstlenen Devin Özek'i futbol direktörü olarak görevlendirilen Devin Özek ile ilgili kararını verdi.

BU HAFTA AÇIKLANACAK

Sadettin Saran kolları sıvadı, ilk ayrılık için yüz yüze görüştü: Planımızda yoksun! 2

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Devin Özek'le yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği öğrenilirken yeni futbol yapılanmasında düşünülmediği kendisine iletildi hatta kararın Antalyaspor maçı sonrası ayrılık kararının açıklanması bekleniyor.

HESABINI KAPATTI

Sadettin Saran kolları sıvadı, ilk ayrılık için yüz yüze görüştü: Planımızda yoksun! 3

Bu gelişmelerin ardından Devin Özek sosyal medya hesabını kapattı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Liverpool, UEFA'nın değiştirdiği kuralı kullandı! Galatasaray maçı öncesi flaş hamleLiverpool, UEFA'nın değiştirdiği kuralı kullandı! Galatasaray maçı öncesi flaş hamle
Sinan Engin 14 yıllık birlikteliği sonlandırıyor! Aldığı kararı yayında açıkladıSinan Engin 14 yıllık birlikteliği sonlandırıyor! Aldığı kararı yayında açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Başkan Süper Lig Sadettin Saran son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.