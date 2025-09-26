Sadettin Saran kolları sıvadı, ilk ayrılık için yüz yüze görüştü: Planımızda yoksun!

Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç'tan mazbatasını alarak görevine resmen başlayan Sadettin Saran kolları sıvadı.

Yeni başkan Saran, sezonun geri kalanı için daha güçlü bir yapı oluşturmak isterken ilk ayrılık da büyük oranda belli oldu.

İLK AYRILIK BELLİ OLDU

Sadettin Saran, Ali Koç döneminde futbol direktörlüğü görevine getirilen Almanya ekibi Bayer Leverkusen'in şampiyonluğa ulaştığı sezonda önemli roller üstlenen Devin Özek'i futbol direktörü olarak görevlendirilen Devin Özek ile ilgili kararını verdi.

BU HAFTA AÇIKLANACAK

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Devin Özek'le yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği öğrenilirken yeni futbol yapılanmasında düşünülmediği kendisine iletildi hatta kararın Antalyaspor maçı sonrası ayrılık kararının açıklanması bekleniyor.

HESABINI KAPATTI

Bu gelişmelerin ardından Devin Özek sosyal medya hesabını kapattı.