Sadettin Saran sahaya helikopterle geldi! Musaba ile diyaloğu olay oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni transfer Anthony Musaba sarı-lacivertli takımdaki ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesi takımla kaynaşan Hollandalı futbolcu kulüp televizyonuna da özel açıklamalarda bulundu. Öte yandan Musaba Samandıra Can Bartu Tesislerindeki çalışma öncesi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile idman sahasında bir araya geldi.

''MÜKEMMEL HİSSEDİYORUM...''

Musaba, "Fenerbahçe ligdeki en iyi kulüp, ülkedeki en iyi kulüp ve dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Bundan dolayı mükemmel hissediyorum. Fenerbahçe'de oynamak bence her genç futbolcunun hayali. Duygularım zirvede. Ekip, koç, oyuncular, herkes beni çok iyi karşıladılar. Aynı zamanda bugün gördüğüm herkes çok sıcaktı. Bu kulüp için her şeyimi vermem adına bana ekstra bir motivasyon kattı." dedi.

''SÜPER KUPAYLA BAŞLAMAK İSTİYORUZ!''

Musaba, "Şunu söylemek isterim ki; kulüp olarak hepimizin bildiği gibi bir süredir şampiyonluk kazanamadık. Bu yüzden bizim için hedef, bu sezon o kupayı yeniden evimize getirmek. Bunu başarmak için her maçta her an elimizden gelen her şeyi yapacağız. Amacımız kupalar kazanmak ve buna Süper Kupa'yı alarak başlamak istiyoruz. Kupada da hedefimiz var ama özellikle lig şampiyonluğunu tekrar buraya getirmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

HELİKOPTERLE GELDİ! YENİ TRANSFERLE KONUŞTU

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun özel haberine göre Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, helikopterle Samandıra’ya iniş yaptı. Takımla toplantı yapacak olan Saran, ardından teknik ekiple transferdeki son durumu değerlendirecek. Öte yandan antrenman sahasına helikopterle inen Başkan Saran oyuncularla konuşurken, yeni transfer Musaba ile arasındaki diyalog da kameralara böyle yansıdı...

SADETTİN SARAN: Kim olduğumu biliyor musun?

ANTHONY MUSABA: Evet.

SADETTİN SARAN: Hoş geldin.

ANTHONY MUSABA: Çok teşekkür ederim.

SADETTİN SARAN: Dinle bak, sen bizim için çok önemli bir transfersin. Beraber şampiyon olacağız. Sana güveniyorum. Lütfen, sana güveniyorum.

ANTHONY MUSABA: Tabii ki.

SADETTİN SARAN: Benim de eski bir sporcu olduğumu biliyor musun?

ANTHONY MUSABA: Evet evet biliyorum. Güveniniz için teşekkür ediyorum. Hep beraber başaracağız.

SADETTİN SARAN: Sana güveniyorum. Bunu hep beraber başaracağız.

ANTHONY MUSABA: Evet, evet biliyorum.