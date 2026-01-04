SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Sadettin Saran sahaya helikopterle geldi! Musaba ile diyaloğu olay oldu

Fenerbahçe'de transfer döneminin ilk hamlesi Samsunspor'dan Anthony Musaba ile gelirken, Hollandalı oyuncu bugün ilk antrenmanına çıktı. Antrenman sonrası Başkan Sadettin Saran ile bir araya gelen oyuncunun karşılıklı sohbeti gündem oldu. İşte o diyalog...

Sadettin Saran sahaya helikopterle geldi! Musaba ile diyaloğu olay oldu
Burak Kavuncu

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni transfer Anthony Musaba sarı-lacivertli takımdaki ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesi takımla kaynaşan Hollandalı futbolcu kulüp televizyonuna da özel açıklamalarda bulundu. Öte yandan Musaba Samandıra Can Bartu Tesislerindeki çalışma öncesi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile idman sahasında bir araya geldi.

''MÜKEMMEL HİSSEDİYORUM...''

Sadettin Saran sahaya helikopterle geldi! Musaba ile diyaloğu olay oldu 1

Musaba, "Fenerbahçe ligdeki en iyi kulüp, ülkedeki en iyi kulüp ve dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Bundan dolayı mükemmel hissediyorum. Fenerbahçe'de oynamak bence her genç futbolcunun hayali. Duygularım zirvede. Ekip, koç, oyuncular, herkes beni çok iyi karşıladılar. Aynı zamanda bugün gördüğüm herkes çok sıcaktı. Bu kulüp için her şeyimi vermem adına bana ekstra bir motivasyon kattı." dedi.

''SÜPER KUPAYLA BAŞLAMAK İSTİYORUZ!''

Sadettin Saran sahaya helikopterle geldi! Musaba ile diyaloğu olay oldu 2

Musaba, "Şunu söylemek isterim ki; kulüp olarak hepimizin bildiği gibi bir süredir şampiyonluk kazanamadık. Bu yüzden bizim için hedef, bu sezon o kupayı yeniden evimize getirmek. Bunu başarmak için her maçta her an elimizden gelen her şeyi yapacağız. Amacımız kupalar kazanmak ve buna Süper Kupa'yı alarak başlamak istiyoruz. Kupada da hedefimiz var ama özellikle lig şampiyonluğunu tekrar buraya getirmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

HELİKOPTERLE GELDİ! YENİ TRANSFERLE KONUŞTU

Sadettin Saran sahaya helikopterle geldi! Musaba ile diyaloğu olay oldu 3

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun özel haberine göre Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, helikopterle Samandıra’ya iniş yaptı. Takımla toplantı yapacak olan Saran, ardından teknik ekiple transferdeki son durumu değerlendirecek. Öte yandan antrenman sahasına helikopterle inen Başkan Saran oyuncularla konuşurken, yeni transfer Musaba ile arasındaki diyalog da kameralara böyle yansıdı...

Sadettin Saran sahaya helikopterle geldi! Musaba ile diyaloğu olay oldu 4

SADETTİN SARAN: Kim olduğumu biliyor musun?
ANTHONY MUSABA: Evet.
SADETTİN SARAN: Hoş geldin.
ANTHONY MUSABA: Çok teşekkür ederim.
SADETTİN SARAN: Dinle bak, sen bizim için çok önemli bir transfersin. Beraber şampiyon olacağız. Sana güveniyorum. Lütfen, sana güveniyorum.
ANTHONY MUSABA: Tabii ki.
SADETTİN SARAN: Benim de eski bir sporcu olduğumu biliyor musun?
ANTHONY MUSABA: Evet evet biliyorum. Güveniniz için teşekkür ediyorum. Hep beraber başaracağız.
SADETTİN SARAN: Sana güveniyorum. Bunu hep beraber başaracağız.
ANTHONY MUSABA: Evet, evet biliyorum.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu'nun arkadaşına 35 milyon euro!G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu'nun arkadaşına 35 milyon euro!
Süper Lig'de bir istifa daha! Resmen duyurulduSüper Lig'de bir istifa daha! Resmen duyuruldu
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
helikopter Sadettin Saran son dakika fenerbahçe Anthony Musaba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk! Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk! Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.