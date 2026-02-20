SPOR

UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor deplasmanda KF Shkendija'yı 1-0 mağlup etti

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Samsunspor, deplasmanda Kuzey Makedonya ekibi KF Shkendija'yı 1-0 yendi.

UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor deplasmanda KF Shkendija'yı 1-0 mağlup etti
Mustafa Fidan

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında mücadele eden tek Türk temsilcisi Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını 1-0 mağlup etti.

UEFA Konferans Ligi nde Samsunspor deplasmanda KF Shkendija yı 1-0 mağlup etti 1

SAMSUNSPOR AVANTAJI CEBİNE KOYDU

Kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 77. dakikada Marius Mouandilmadji attı. Samsunspor'da Cherif Ndiaye ise 7. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

UEFA Konferans Ligi nde Samsunspor deplasmanda KF Shkendija yı 1-0 mağlup etti 2

RÖVANŞ 26 ŞUBAT'TA

Samsunspor, rövanş karşılaşmasını 26 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacak.

İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya)-Lech Poznan (Polonya): 0-2

Zrinjski (Bosna Hersek)-Crystal Palace (İngiltere): 1-1

Sigma Olomouc (Çekya)-Lausanne (İsviçre): 1-1

Noah (Ermenistan)-AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0

Shkendija (Kuzey Makedonya)-Samsunspor: 0-1

Jagiellonia (Polonya)-Fiorentina (İtalya): 0-3

Drita (Kosova)-Celje (Slovenya): 2-3

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Rijeka (Hırvatistan): 0-1

MS
Shkendija Shkendija
0 - 1
Samsunspor Samsunspor

Samsunspor konferans ligi
