Fenerbahçe'de Milan Skriniar depremi! Doktorlar acı faturayı kesti

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'ı ağırladığı kritik maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Milan Skriniar'dan kötü haber geldi! İlk sağlık raporuna göre; sağ kasığından sakatlanan Slovak yıldızın sahalara dönüşü 4 haftayı bulabilir. İşte tecrübeli stoperin kaçırması muhtemel o kritik maçlar...

Fenerbahçe'de Milan Skriniar depremi! Doktorlar acı faturayı kesti
Emre Şen
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İngiliz temsilcisi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de, tur hesapları yapılırken savunma hattından gelen sakatlık haberi tüm moralleri altüst etti.

Mücadelenin henüz 23. dakikasında sağ kasığını tutarak acı içinde yere yığılan 31 yaşındaki tecrübeli stoper Milan Skriniar, yedek kulübesine değişiklik işareti yaparak oyuna devam edemedi. Slovak yıldızın yerine kalan dakikalarda milli savunmacı Çağlar Söyüncü görev yaptı.

İLK KONTROLLER ŞOK ETTİ: 4 HAFTAYI BULABİLİR!

Fenerbahçe de Milan Skriniar depremi! Doktorlar acı faturayı kesti 1

Sarı-Lacivertli taraftarların durumunu merakla beklediği Skriniar için ilk acı haber kulislerden sızdı. Kulüp doktorlarının yaptığı ilk değerlendirmeler sonucunda sağ kasıktaki hasarın ciddi olduğu ve iyileşme sürecinin 4 haftayı bulabileceği bilgisi teknik heyet ve yönetim kuruluna rapor edildi.

Savunma bakanının kesin durumu ve yeşil sahalardan tam olarak ne kadar uzak kalacağı, bugün (Cuma) çekilecek olan detaylı MR görüntülemesinin ardından kulüp tarafından resmen açıklanacak.

İŞTE SKRINIAR'IN KAÇIRACAĞI O KRİTİK FİKSTÜR

Fenerbahçe de Milan Skriniar depremi! Doktorlar acı faturayı kesti 2

Eğer 4 haftalık süre kesinleşirse, hem Süper Lig hem Avrupa hem de Türkiye Kupası'nda kritik bir virajdan geçen Fenerbahçe, savunma hattında dev bir boşluk yaşayacak. İşte Skriniar'ın bu süreçte kaçırması beklenen o yoğun fikstür:

Kasımpaşa (Süper Lig)

Nottingham Forest (Avrupa Ligi - Deplasman)

Antalyaspor (Süper Lig - Deplasman)

Gaziantep FK (Ziraat Türkiye Kupası - Deplasman)

Samsunspor (Süper Lig)

Fatih Karagümrük (Süper Lig - Deplasman)

Gaziantep FK (Süper Lig)

BU SEZONKİ İSTİKRARIYLA DİKKAT ÇEKİYORDU

Fenerbahçe de Milan Skriniar depremi! Doktorlar acı faturayı kesti 3

Fenerbahçe savunmasının vazgeçilmezlerinden biri olan 31 yaşındaki Slovak yıldız, bu sezon Sarı-Lacivertli formayla tam 34 resmi maça çıkarak inanılmaz bir istikrar yakalamıştı. Skriniar, bu maçlarda takımına 2 gol ve 1 asistlik ekstra hücum katkısı da sağlamayı başarmıştı.

