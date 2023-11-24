Sadife öğretmen 8 yıldır hem İngilizce öğretiyor hem de TÜBİTAK projeleriyle derece elde ediyor

Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi’nde 8 yıldır İngilizce öğretmenliğinin yapan Dr. Sadife Demiral, bunun yanı sıra Eğitim Programları Doktorası bulunmasından dolayı, TÜBİTAK’a her yıl Sosyal Bilimler dalında proje hazırlıyor. Her yıl okulda gruplar kuran Demiral, çeşitli projeleri yarışmaya sunuyor. Türkiye genelinde verilen projeler arasında Demiral ve öğrencileri birçok kez bölge ilk üçü içinde yer alırken, bu yıl da Türkiye 2’incisi olma başarısını elde etti.

Öğrencilerine hem İngilizce öğreten hem de TÜBİTAK’a proje hazırlamasında yardımcı olan Sadife Demiral’ın, azmiyle dikkat çekiyor. Demiral’ın öğrencilerinin bir kısmı, liseden mezun olduklarında ülke genelinde ilk 5’e giren üniversitelere yerleşirken bir kısmı da yurtdışında lisans eğitimi almaya hak kazanıyor.

“8 YILDIR TÜBİTAK ÇALIŞMALARI YAPIYORUM”

Öğretmen Sadife Demiral hazırladığı projeler ve başarıları ile ilgili, “Öncelikle neden ben burada proje derslerine de giriyorum? İngilizce derslerinin yanı sıra eğitim programları ve doktoram olduğu için bilimsel araştırma teknikleri ve yöntemlerini hâkimiyetimden dolayı bu dersler ve özellikle projelerde bunu çok fazla yansıttığını biliyoruz. 8 yıldır bu okuldayım ve geldiğimden beri TÜBİTAK çalışmaları yapıyorum. Her sene 15’e yakın grupla çalışarak proje çıkartıyorum. Bu okulda ve TÜBİTAK yarışmasında liseler araştırma yarışmasına katılıyoruz, biz öğrencilerimizle birlikte. Onlara daha çok danışmanlık yapıyorum, arkalarını bilimsel araştırma teknikleri destekleyerek projelerin daha başarılı olmalarını sağlıyorum. Bölge birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü olmasının yanı sıra bu sene de Türkiye ikinciliğimiz var. Edebiyat alanında biz bu yarışmaya katıldık. Tematik alanımızda metaverse biliyorsunuz. TÜBİTAK Teknoloji Bakanlığı’nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı bir birimdir. Sosyal bilimler olmasına rağmen edebiyat alanı içerisinde teknolojik gibi ürünlerin de olmasını ister projelerde. Biz bu çocuklara hem teknoloji hem sosyal bilimleri, disiplinler arası çalışmalarla projeler üretmelerini sağlayarak gerekli başarıları elde etmelerini sağlıyoruz. Sanal ortam ve 3 artık replikler vesaire biraz daha böyle sanal ortam bilgisayar ortamında kişiler kendi avatarını oluşturup değişik ortamlar var. Buralarda sanal ortamlar var. Biz işte daha çok eğitimsel açısından ele aldığımız için metaverse biraz bu tarafıyla ilgileniyoruz. Öğrenciler örneğin bir müze ortamında ders izleyebiliyorlar. Orada değişik etkinlikler tasarlıyoruz. O sanal ortamda ve öğrenciler burada gördüğünüz bilgisayarlar kullanarak bu sanal ortama giriş yapıp bizim oluşturduğumuz örneğin öğrencilerimizle edebiyat alanında seyahatnameler çalıştık, Evliya Çelebi’yi çalıştık. Oradaki etkinlikleri ve metaverse o sanal ortamda yaptığı öğrenciler oraya giriş yaptılar. Seyahatnameler ile ilgili videolar izlediler. Evliya Çelebi’nin hayatını o ortamda izlediler. Onlarla ilgili oyunlar oynadılar. Böylece öğrencilerin bu ortamda ders işlediklerini başarılarına baktık. Görsel oyunlar oynayarak şu anda çağımızdaki öğrenciler sınıfta oturarak düz anlatımdan ziyade biraz daha aktif biraz daha kendileri işin içerisine olarak daha motive olabiliyorlar. Onların bu ortamları sağlamış oluyoruz, bu tarz projelerle” diye konuştu.

“İLK BEŞE GİREN SEÇKİN ÜNİVERSİTELERE GİRMEKTE ÖĞRENCİLERİMİZ”

Öğrencilerinin projeler sayesinde ülke genlinde ilk beşe giren üniversitelerine girdiğini belirten Dr. Sadife Demiral şöyle devam etti;

“Burası bir proje okulu aslında ve bizler aslında zorunluluktan ziyade biraz da proje okul olmanın gereği değişik alanlarda proje üretme gereği duyarız. Öğretmen olarak ve hani bir zorunluluk demeyelim bir ihtiyaç yani öğrencilere biraz daha farklı yetiştirmek istiyoruz. Yani sadece bir lise diploması olarak değil, okul müdürümüz buna çok önem veriyor. Kesinlikle sadece dersler sınıflarda değil, biraz daha farklı etkinliklerle proje çalışmalarıyla bilimsel çalışmalarla, çocuklara disiplinler arası yetiştirmemiz istenildiği için bizler de elimizden geldiğince anlayabildiğimiz yerler olduğu sürece öğrencilerimizi disiplin arası yetiştirmeye çalışıyoruz ve akran eğitimi de sağlamış oluyoruz. Aslında yani bu gruplar birbirlerini gördükçe birbirlerinden etkilenip herkes bir projeye, bir projede yer almak ister. Okulumuzda bunun çıktılarını da görmekteler. Mezun olan öğrencilerimizle ya da özel üniversitesi gibi burslulukla öğrenci alan üniversitelerimizi uzun süredir bu projeler sayesinde, biz öğrenci yerleştirmekteyiz. Yine yurtdışında üniversitesini okumak isteyen öğrencilere de buradaki yaptıkları çalışmalar bir öncülük ettiği için oraya da gidebilmektirler. Hani öğrencilerin ileriki hayatına da dokunmuş oluyoruz. Aslında buradaki yaptığımız bu küçük dokunuşlarla ilk beşe giren seçkin üniversitelere girmekte öğrencilerimiz bu yaptığı çalışmalarla.”

