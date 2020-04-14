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Sadık Çiftpınar: Fenerbahçe en zor günlerimde bana sahip çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.04.2020 08:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Sadık Çiftpınar sakatlık ve Fenerbahçe hakkında açıklamalar yaptı.

Sadık Çiftpınar: Fenerbahçe en zor günlerimde bana sahip çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Sadık Çiftpınar, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Yaşadığı bağ sakatlığının protokolünde 6 aydan önce sahalara dönülmesinde bazı riskler bulunduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Sadık, "Yeni bağın koordinasyonu yakalaması kolay olmuyor. 4,5 ay oldu, önümde 1,5 aylık daha bir süreç var. Belki bu sezon bitmeden bile takıma dahil olabilirim." dedi.

Sarı-lacivertli kulübe adımını attığı ilk günden itibaren hiç yabancılık çekmediğini ve adaptasyon sürecini kolaylıkla atlattığını belirten Sadık, "Ben, Fenerbahçe'ye geldiğimde herkes bana güzel bir karşılama örneği gösterdi. Fedakarlıklar, aile olmanın bir gerekliliği. Camiam için elimden geleni yaparım. Sakatlık sürecinde performans olarak takıma katkı sağlayamasam da takıma bu şekilde hizmet etmek mutluluk verici oldu." ifadelerini kullandı.

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Sadık Çiftpınar Fenerbahçe

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