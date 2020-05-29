YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Şafak’ta konforlu yaşam dönemi

Şafak’ta konforlu yaşam dönemi

ANTALYA HABERLERİ  | 29.05.2020 11:29 | Son Güncelleme

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, Şafak Mahallesi’ne sözünü verdiği sıcak asfalt, kaldırım ve yeşil alan çalışmaları tamamlandı.Kepez Belediyesi, Akdeniz Sanayi Sitesi’ne komşu olan ve imara uygun yapılaşması tamamlanan Şafak Mahallesi’nin yaşam konforunu üst yapı hizmetleriyle artırıyor.Başkan Hakan Tütüncü, geçtiğimiz aylarda mahalleyle ziyaretinde Ahmet Hamdi Akseki ile Azem Akkaya caddelerinin asfalt ve kaldırımını yenileme ile moloz dökme alanı olarak kullanılan 37 bin metrekare alanı yeşillendirme sözü vermişti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, Şafak Mahallesi’ne sözünü verdiği sıcak asfalt, kaldırım ve yeşil alan çalışmaları tamamlandı.
Kepez Belediyesi, Akdeniz Sanayi Sitesi’ne komşu olan ve imara uygun yapılaşması tamamlanan Şafak Mahallesi’nin yaşam konforunu üst yapı hizmetleriyle artırıyor.
Başkan Hakan Tütüncü, geçtiğimiz aylarda mahalleyle ziyaretinde Ahmet Hamdi Akseki ile Azem Akkaya caddelerinin asfalt ve kaldırımını yenileme ile moloz dökme alanı olarak kullanılan 37 bin metrekare alanı yeşillendirme sözü vermişti. Belediye ekipleri, bu sözün hemen ardından iki caddenin asfaltı ve kaldırımını yenileme ile 37 bin m2 araziyi yeşillendirme çalışmalarını başlatmıştı.

İki caddeye 10 bin ton asfalt ve 3 bin metrekare parke taşı
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki caddenin üst yapısının yenilenmesi çalışmalarını tamamladı.
Başkan Tütüncü’nün 1. döneminde açılan 35 metre genişliğinde ve 1500 metre uzunlundaki Ahmet Hamdi Akseki Caddesi’ne 7 bin ton sıcak asfalt döküldü. Ahmet Hamdi Akseki Caddesi ile kesişen ve ticari işletmelerin yoğun olarak bulunduğu kuzey-güney istikametindeki 20 metre genişliğinde ve 880 metre uzunluğundaki Azem Akkaya Caddesi’ne ise 3 bin ton asfalt serildi. Fen İşleri Müdürlüğü, her iki caddenin 1300 metrelik kısmında 3 bin m2 parke kaldırım çalışması gerçekleştirdi.
Sıcak asfalt ve kaldırım çalışmasıyla ulaşım konforu artırılan her iki cadde, Akdeniz Sanayi Sitesini ve mahalleyi, şehir merkezine ulaşımı sağlayan bulvarlara bağlaması bakımından önem taşıyor. Din âlimi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü Diyanet İşleri Başkanı olan Akseki Güzelsu doğumlu Ahmet Hamdi Akseki’nin isminin yaşatıldığı caddenin, orta refüjüne de çim ekilerek, ağaç dikildi.

Şafak’a 37 bin metrekare portakal bahçesi
Modern görünüme kavuşturulan Ahmet Hamdi Akseki Caddesi’nin hemen yanında portakal bahçeli 37 bin m2.lik yeşil alan oluşturuldu. Uzun yıllar dökülen molozlardan ve atılan çöplerden dolayı çevre kirliliğinin yaşandığı araziye, moloz ve çöpler tahliye edildikten sonra 160 adet yetişmiş portakal ağacı dikildi. Çim ekilecek alanın sulama ve aydınlatma tesisatı da yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklamasıKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklaması
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Antalya Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:34
Öğle
13:00
İkindi
16:50
Akşam
20:16
Yatsı
21:50

Antalya Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Ananas Eczanesi
Muratpasa
Antalya Eczanesi
Muratpasa
Demir Eczanesi
Muratpasa
Doruk Eczanesi
Muratpasa
Yakamoz Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Eczanesi
Muratpasa
Başak Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Burdur Valisi Şıldak Çeltikçi İlçesi karantina tedbirlerini yerinde inceledi

Burdur Valisi Şıldak Çeltikçi İlçesi karantina tedbirlerini yerinde inceledi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Golf’ün Yıldız Gençleri Oyunlarıyla Göz Doldurdu

Golf’ün Yıldız Gençleri Oyunlarıyla Göz Doldurdu

Baba-oğul vurularak öldürüldü

Baba-oğul vurularak öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.