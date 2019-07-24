Safet Hadzic: Malatya'ya korkarak gelmedik

Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Safet Hadzic, yarın Yeni Malatyaspor ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatya Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Teknik Direktör Safet Hadzic, karışık duygular içerisinde olduğunu ifade ederek, “Çünkü Malatya ekibini çok fazla tanımıyorum, çok güçlü bir ekip olduklarını biliyorum” dedi. Türkiye liginin de çok güçlü bir lig olduğunu vurgulayan Hadzic, “Biz de bunun üzerinde çalışma yapıyoruz. Buradan bir sürpriz yapıp ayrılmayı düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Her takım gibi kendilerinin de UEFA’da hedeflerinin olduğunu belirten Hadzic, “Tabi ki burada favori olan Malatyaspor'dur ama bizim de ona göre hazırlıklarımız var. Biz de gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Buradaki maçtan sonra orada da bir maçımız var. İki maç sonucunda daha net konuşabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Kaliteli bir takım olduklarını dile getiren Olimpija'nın teknik patronu, “Malatya'nın bizden daha kaliteli oyuncuları olabilir ama biz buraya korkarak değil futbol oynamaya geldik” diye konuştu.