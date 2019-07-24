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Safet Hadzic: Malatya'ya korkarak gelmedik

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 24.07.2019 23:07 | Son Güncelleme

Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Safet Hadzic, Yeni Malatyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Malatya'nın bizden daha kaliteli oyuncuları olabilir ama biz buraya korkarak değil futbol oynamaya geldik” dedi.

Safet Hadzic: Malatya'ya korkarak gelmedik

Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Safet Hadzic, yarın Yeni Malatyaspor ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatya Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Teknik Direktör Safet Hadzic, karışık duygular içerisinde olduğunu ifade ederek, “Çünkü Malatya ekibini çok fazla tanımıyorum, çok güçlü bir ekip olduklarını biliyorum” dedi. Türkiye liginin de çok güçlü bir lig olduğunu vurgulayan Hadzic, “Biz de bunun üzerinde çalışma yapıyoruz. Buradan bir sürpriz yapıp ayrılmayı düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Her takım gibi kendilerinin de UEFA’da hedeflerinin olduğunu belirten Hadzic, “Tabi ki burada favori olan Malatyaspor'dur ama bizim de ona göre hazırlıklarımız var. Biz de gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Buradaki maçtan sonra orada da bir maçımız var. İki maç sonucunda daha net konuşabileceğimizi düşünüyorum” dedi.
Kaliteli bir takım olduklarını dile getiren Olimpija'nın teknik patronu, “Malatya'nın bizden daha kaliteli oyuncuları olabilir ama biz buraya korkarak değil futbol oynamaya geldik” diye konuştu.

Samardzic: “İyi bir sonuç almayı hedefliyoruz”

Olimpija Ljubljana’nın savunma oyuncusu Miral Samardzic ise daha önce Türkiye’de Akhisarspor’da forma giydiğini anımsatarak, “Ben daha önce Türkiye de oynadığım için burayı çok iyi tanıyorum. Çok kaliteli bir lig ve bu maç bizim için çok zorlu olacak. Biz de buraya boşuna gelmedik. İyi bir sonuç almayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Takım olarak Avrupa Ligi'nde guruplara kalmayı hedeflediklerini belirten Samardzic, “Lige yeni başladık yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Her geçen maç daha iyi bir takım oyunu sergilediğimizi düşünüyorum. Bu maç için de öyle olmasını diliyorum” dedi.

Öte yandan Slovenya ekibi, yarın Yeni Malatya Stadyumu'nda akşam 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi teknik direktör Hadzic yönetiminde yaptığı antrenmanın ardındna maç saatini bekleyecek.

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