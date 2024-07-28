Safir'in Güneş'i Gizem Karaca o diziyle anlaştı! İlhan Şen ile partner oldu

Safir dizisinde Güneş rolüne hayat veren Gizem Karaca peş peşe uluslararası ortak yapımı projelerde yer alıyor. Önce Türk-Dubai ortak yapımcılığında “1001 Gece” dizisinde “Simay” rolüne hayat veren Karaca, şimdi de Türk-İran ortak yapımı dijital dizi "One Way Ticket” projesinde rol alıyor.

Sete çıkan Karaca, “Gizem” adlı hemşire rolüyle diziye konuk olacak.

Konuk olarak başladığı dizinin ikinci sezonunda rol alacağı öğrenilen Karaca “Safir” dizisinin ardından yeniden İlhan Şen’le buluştu.

Dizide Erkan Petekkaya istihbaratçı Levent rolüne, İlhan Şen de Levent’in yardımcısı Serdar rolüne hayat veriyor.



Gizem Karaca’nın da bu ikiliyle dizide iş birliği yapacağı konuşuluyor.

ÖPÜŞME SAHNESİ YORUMU

Gizem Karaca geçtiğimiz günlerde dizilerdeki öpüşme sahneleri hakkında şunları söylemişti:

"Her şeyini bildiğin partnerinle oynuyorsun. 3-2-1 kayıt öpüşüyorsunuz. İyi öpüştük diyemiyorsun. O neydi ya da diyemiyorsun. Hiç olmamış gibi devam ediyorsun. Bir boşluk anı oluyor. Tekrar çekiyorsun. Garip bir saçmalık."