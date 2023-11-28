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  4. Safir'in yıldızı İpek Tuzcuoğlu İstanbul'u terk etti! Bakın nereye taşınmış

Safir'in yıldızı İpek Tuzcuoğlu İstanbul'u terk etti! Bakın nereye taşınmış

28.11.2023 10:00 | Son Güncelleme:
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Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül gibi isimlerin paylaştığı Safir dizisinde 'Gülfem Gülsoy' karakterine hayat veren ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu İstanbul'u terk etti. Ünlü oyuncu bakın nereye taşınmış.

Atv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Safir'de hayat verdiği 'Gülfem Gülsoy' karakteriyle büyük beğeni toplayan İpek Tuzcuoğlu başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor.

İpek Tuzcuoğlu 1

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan usta oyuncu, güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Dizi çekimlerinden dolayı Kapadokya'ya yerleşen İpek Tuzcuoğlu, Kapadokya'yı çok sevdiğini açıkladı.

İpek Tuzcuoğlu 2

SnobMagazin'de yer alan habere göre; Tuzcuoğlu, "İstanbul'a sadece oyunculuk dersleri vermek için ayda sadece iki gün gelme fırsatım oluyor set programımızın yoğunluğundan dolayı. Şehir dışı projelerini açıkçası çok seviyorum İstanbul'un kaosundan uzaklaşmak hele Kapadokya'da olmak ruhumu pozitif anlamda çok besliyor.

İpek Tuzcuoğlu 3

Daha önce çalıştığım tüm şehir dışı projelerde büyük bir keyif ile çalıştım, başka başka şehirler, insanlar tanımak bir oyuncu için değerli bir arşivdir. Şehir dışı oyuncusuyum desem yeridir" dedi.

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