Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri büyüledi! Gösterişli eşyaları olay oldu

Safiye Soyman sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Faik Öztürk'le birlikte ikili olarak sahne alan Safiye Soyman, oturduğu saray yavrusu eviyle yeniden gündem oldu.

Geçtiğimiz aylarda Youtube hesabında boğaz gören evini paylaşan ünlü şarkıcının evi, sosyal medya kullanıcıları tarafından etkileyici olarak nitelendirildi.

İstanbul, Ankara ve Bodrum'da evi bulunan Soyman, yaptığı açıklamada "İşlerim ağırlıklı olarak bu bölgelerde, rahat etmeyi seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Ev eşyalarında ağır bir tarz tercih eden Soyman'ın paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.









