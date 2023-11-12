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Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri büyüledi! Gösterişli eşyaları olay oldu

12.11.2023 12:05 | Son Güncelleme:
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Yakın dostu Seda Sayan'la yaptığı filtreli paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri hayran bıraktı. Sahne için genellikle gösterişli kıyafetler tercih eden ünlü şarkıcının evi için de ihtişamlı eşyalar seçmesi dikkat çekti.

Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri büyüledi! Gösterişli eşyaları olay oldu

Safiye Soyman sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Faik Öztürk'le birlikte ikili olarak sahne alan Safiye Soyman, oturduğu saray yavrusu eviyle yeniden gündem oldu.

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Geçtiğimiz aylarda Youtube hesabında boğaz gören evini paylaşan ünlü şarkıcının evi, sosyal medya kullanıcıları tarafından etkileyici olarak nitelendirildi.

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İstanbul, Ankara ve Bodrum'da evi bulunan Soyman, yaptığı açıklamada "İşlerim ağırlıklı olarak bu bölgelerde, rahat etmeyi seviyorum" ifadelerine yer verdi.

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Ev eşyalarında ağır bir tarz tercih eden Soyman'ın paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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