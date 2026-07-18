Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından 'Saygı1' iptal oldu! Serdar Ortaç'tan açıklama gecikmedi

Oğuzhan Uğur öncülüğünde düzenlenen ve her konseri farklı bir sanatçıya adanan 'Saygı1' konser serisinin ağustos ayındaki 'Saygı1: Serdar Ortaç' konseri iptal edildi.

Uğur'un AHBAP soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'Saygı1: Serdar Ortaç' konseptinin olmayacağını duyurdu.

Ortaç, 4 Ağustos'ta hayranlarıyla buluşma planının değişmediğini belirtti. Sanatçı, aynı tarih ve mekanda, etkinlikte yer alması planlanan diğer isimlerin de katılımıyla bu kez 'Serdar Ortaç Konseri' düzenleyeceğini ifade etti.

AÇIKLAMA YAYINLADI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ortaç, "4 Ağustos'ta Yenikapı'da gerçekleştirilmesi planlanan 'Saygı1' konsepti, yaşanan gelişmeler doğrultusunda iptal edilmiştir.

Ancak 4 Ağustos'ta Yenikapı'da sizlerle buluşma sözümüz aynen geçerlidir. Aynı tarih ve aynı mekanda, birbirinden değerli sürpriz sanatçı dostlarımın da katılımıyla 'Serdar Ortaç Konseri' ile sahnede olacağım. Tüm sevenlerimi 4 Ağustos'ta Yenikapı'ya bekliyorum." ifadelerini kullandı.