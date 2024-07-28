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  4. Safiye Soyman’ın oğlu Harun Akaröz son yolculuğuna uğurlandı

Safiye Soyman’ın oğlu Harun Akaröz son yolculuğuna uğurlandı

28.07.2024 18:38
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Safiye Soyman'ın 25 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden ve solunum yetmezliğine bağlı hayatını kaybeden oğlu Harun Akaröz son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede ayakta durmakta zorlanan Safiye Soyman gözyaşları içinde oğluna veda etti. Faik Öztürk "Harun bu hastalığa yakalandığında doktorlar 5 ay ömür biçti. Safiye onu 7 yıl yaşattı" dedi.

Sanatçı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, önceki gece fenalaşıp, hastaneye götürüldü. Solunum yetmezliğine bağlı şikayetleri bulunan Akaröz, geçtiğimiz gün hastanede yaşamını yitirdi.
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AYAKTA DURMAKTA ZORLANDILAR

Harun Akaröz, Bodrum Gündoğan Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Gündoğan Belde Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze töreninde Safiye Soyman ve Faik Öztürk ayakta durmakta zorlandı. Zaman zaman oğlunun tabutuna sarılan Soyman gözyaşlarına boğuldu.

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Faik Öztürk ise Soyman'ın evladı için verdiği mücadeleyi anlatarak "Harun bu hastalığa yakalandığında doktorlar 5 ay ömür biçti. Safiye onu 7 yıl yaşattı. Evladı için öyle büyük mücadele verdi ki. Bu acıya dayanmak çok zor" dedi.
harunBu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Safiye Soyman
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