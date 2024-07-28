Safiye Soyman’ın oğlu Harun Akaröz son yolculuğuna uğurlandı

Sanatçı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, önceki gece fenalaşıp, hastaneye götürüldü. Solunum yetmezliğine bağlı şikayetleri bulunan Akaröz, geçtiğimiz gün hastanede yaşamını yitirdi.



AYAKTA DURMAKTA ZORLANDILAR

Harun Akaröz, Bodrum Gündoğan Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Gündoğan Belde Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze töreninde Safiye Soyman ve Faik Öztürk ayakta durmakta zorlandı. Zaman zaman oğlunun tabutuna sarılan Soyman gözyaşlarına boğuldu.

Faik Öztürk ise Soyman'ın evladı için verdiği mücadeleyi anlatarak "Harun bu hastalığa yakalandığında doktorlar 5 ay ömür biçti. Safiye onu 7 yıl yaşattı. Evladı için öyle büyük mücadele verdi ki. Bu acıya dayanmak çok zor" dedi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır