Safran hem üreticinin hem de turizmcinin yüzünü güldürdü

ORHAN KUZU - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da yetiştirilen, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safrandan bu yıl elde edilen verim üreticinin yüzünü güldürürken, hasat etkinliği kapsamında ilçeye gelen ziyaretçiler de turizmcileri sevindirdi.

Türkiye'deki çeşidi, diğer ülkelerde üretilene göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösterdiği için 2014 yılında yapılan çalışmalar sonunda dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanı alan safran, adını verdiği tarihi ilçede 29 çiftçi tarafından 58 dekar alanda üretiliyor.

Ağustos ayında ekimine başlanan, ekim-kasım aylarında mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna ulaşan bitkilerin 80 bin çiçeğinden sadece yarım kilogram safran elde edilebiliyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, kilogramı 60 bin liradan alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak da adından söz ettiren safrandan bu yıl 27 kilogram hasat yapıldı.

- "Güzel bir hasat dönemi geçirildi"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, safranın yörenin en önemli bitkilerinden olduğunu söyledi. Safranın birçok köyde ekildiğini belirten Gürel, "Şu anda 8 köyde 29 üretici toplamda 58 dekar alanda üretim yapıyor. 27 kilogram hasat elde edildi. Bu rakam da geçmiş yıllara bakıldığında çiftçimizin yüzünü güldürdü." dedi.

Gürel, güzel bir hasat dönemi geçirildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bir taraftan tarım alanında ürün hasadı yapıldı, diğer taraftan da safran hasadı dönemlerinde neredeyse 1 ay boyunca bölgemize misafir akınına uğradı. Otellerimizin özellikle hafta sonları dolup taştığını ifade edebilirim. Bir taraftan çiftçimizin yüzü gülerken, diğer taraftan turizm sektöründe faaliyet gösteren insanların da yüzü güldü. Yeni bir sektör oluşmaya başladı. Türkiye'nin değişik yerlerinde de safran hasadı etkinlikleri yapılarak bölgenin turizmine katkıda bulunmaya başladı. Karabük yöresi de bu safran hasatlarından nasibini almaya başladı."

- "Safran hasadı döneminde bölgemize yaklaşık 80-90 bin kişi ziyarete geldi"

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde yaklaşık 27 dekar alanda safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz da 1 Ekim'de başladıkları safran hasadını tamamladıklarını dile getirdi.

Yılmaz, 20 kilogramın üzerinde ürün elde ettiklerini aktararak "Bu verimi bekliyorduk. Bizim için bu güzel bir şey, gurur verici. Safranın kilogram fiyatı 60 bin lira civarında." diye konuştu.

Hasadın ardından tarlayı bakıma alacaklarını anlatan Yılmaz, "Burası ziyarete açık. Safran tarlalarını görmeye yurt içinden ve yurt dışından misafirler geliyor. 45 günlük safran hasadı döneminde bölgemize yaklaşık 80-90 bin kişi ziyarete geldi. Turizmden ilgileneneler bu durumdan memnun. Oteller doluydu." ifadesini kullandı.

