Safranbolu ve Amasra bayrama hazır

BARTIN/KARABÜK (AA) - SELİM BOSTANCI-AHMET ÖZLER - Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ve Karabük'ün Safranbolu ilçelerinde Kurban Bayramı tatilinde otel ve pansiyonlar yüzde 100 dolulukla hizmet verecek.

Cenevizliler döneminde yapılan kalesi, temiz kumsalları ve az dalgalı denizinin yanı sıra mutfak kültürüyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra'da, 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlar büyük oranda doldu. Merkez nüfusu 6 bin olan ilçeye, bayram tatili süresince günübirlikçi ve konaklamalı yaklaşık 250 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, bölgede ciddi bir sel ve taşkın yaşandığını ancak ilçenin bu afetten etkilenmediğini, herhangi bir mal ve can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Amasra'nın misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu anlatan Çakır, "İlçemize oldukça yoğun bir talep var. Konaklama işletmelerimizde, özellikle otellerde doluluk oranı yüzde 100'e yanaşmış durumda. Bu 9 günlük tatilde de misafirlerimizle hemşerilerimizle güzel bir bayram geçireceğiz." dedi.

Çakır, yeşilin ve mavinin tarihle iç içe geçtiği, tüm güzellikleri bir arada sunan ilçeye gelen turist sayısının sürekli arttığını ve bayram günlerinde ziyaretçi sayısının üst seviyeye ulaştığını anlatarak şunları kaydetti:

"İlçemiz günübirlik 50-60 bin nüfusa ulaşıyor ve tünel girişinden ilçe merkezine kadar 3-4 kilometrelik bir araç kuyruğu oluşuyor. Özellikle bayram tatillerinde ciddi anlamda otopark sıkıntısı yaşıyoruz. Bu bayram için de gerekli tedbirlerimizi aldık. İlçenin ortak alanlarının düzenlenmesi ve ekstra personel ihtiyacının tamamını giderdik. Aslında Amasra, yeni sezona bayram ile birlikte hazır halde girecek."

Yılın 12 ayı ilçede bir turizm hareketliliği olmasına karşın özellikle temmuz ve ağustos aylarında yoğun bir hareketlilik beklediklerini de aktaran Çakır, "Amasra, yılda 1 milyonun üzerine ziyaretçi ağırlıyor. Bu sene de hedefimiz bu rakamın üzeri. Sadece 9 günlük bayram tatilinde günübirlik ziyaretçilerle birlikte 250 bin turistin gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

- Safranbolu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık geçmişe sahip Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bayram dolayısıyla 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilmiş konak, pansiyon ve otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklamak isteyenler tarafından tercih edilen Safranbolu, bayram süresince başta İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'tan olmak üzere yurt içi ve dışından misafirlerini bekliyor.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, AA muhabirine, ilçede bayram dolayısıyla rezervasyonlarda doluluk oranlarının yüzde 100'lere geldiğini söyledi.

Rezervasyonların hızlanmasında bayram tatilinin 9 gün olmasının etkisine değinen Ergüder, "UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan şehrimiz bildiğiniz gibi kent ölçeğinde korunan ender şehirlerden birisi. Bu nedenle turistlerin cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Biz konuklarımızı iyi hizmet verdiğimiz tesislerimizde ağırlamak için hazırlıklarımızı tamamladık." diye konuştu.

Öte yandan ilçeyle özdeşleşen, gıda, ilaç, kozmetik, boya gibi birçok alanda kullanıldığından "mucize bitki" olarak nitelendirilen, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram elde edilebilen "dünyanın en pahalı bitkisi" safrandan da üretilen Safranbolu lokumu, bayram boyunca üretici ve satışını yapan esnaf tarafından misafirlere ikram edilecek.

