Safranbolu’da kar küreme çalışmaları sürüyor

Safranbolu’da kar yağışının etkili olmasının ardından Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ara sokak, kaldırım ve ana caddelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Hafta sonu başlayan kar yağışı sonrası Safranbolu Belediyesi tüm birimleri ile harekete geçti. İlçede bulunan tüm mahallelerde çalışmalar devam ederken, ana caddeler tamamen kardan temizlendi.

Çalışmalar kapsamında yayaların yoğun olduğu cadde, sokak meydan, ana ve ara arterlerde buzlanmanın önüne geçmek için kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarına başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kepçelerle de kar yığıntılarını ortadan kaldırıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce oluşturulan ekipler cadde ve sokaklardaki kar birikintilerini kaldırarak kaldırımlarda oluşan buz kütlelerini kırıyor iş makineleri yardımıyla kamyonlarla taşıyor.

Şehrin çeşitli yerlerinde kar birikintilerinin oluştuğu bölgeler hem yayalar hem de sürücüler için tehlike oluşturuyor ifadelerine yer veren Belediye Başkanı Elif Köse, ‘’Buz tutan kaldırımları yayalar için kullanışlı hale getiriliyoruz ve trafik akışında olumsuzluk yaşanmaması için ana arterleri tamamen temizliyoruz. Ekiplerimiz kent genelinde aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor’’ dedi.

