Safranbolu'da lavanta kokulu safran bahçeleri agroturizmi canlandıracak

AHMET ÖZLER - Tarihi konakları sayesinde yılda 1 milyonu aşkın turiste ev sahipliği yapan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" projesiyle agroturizmde de cazibe merkezi haline getirilmeye çalışılıyor.

Süha Arın'ın yönetmenliğini yaptığı "Safranbolu'da Zaman" belgeseliyle 1977'de koruma ve turizm alanında ilk adımlarını atan, 17 Aralık 1994'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındıktan bir yıl sonra turist ağırlamaya başlayan ilçe, aradan geçen 28 yılda önemli turizm kenti oldu.

Osmanlı'nın mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü bugüne kadar aktarmayı başararak han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran ve "dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen tarihi ilçeyi yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş, 18 ila 20. yüzyıllarda yapılan geleneksel evlerin rağbet gördüğü ilçede, gelen turist sayısını artırmak için projeler hayata geçiriliyor.

Doğa, mağara ve demiryolu ile antik kent gezileri gibi alternatif turizm çalışmalarının yapıldığı Safranbolu'da, safran üretiminin artırılması ve agroturizme katkı sunulması amacıyla geçen yıl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında hayata geçirilen "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" projesi de uygulanmaya başladı.

Valilik, İl Özel İdaresi ve Safranbolu Kaymakamlığının iştirakçi olduğu proje doğrultusunda tarihi ilçede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 75 dekarlık bahçe oluşturuldu.

Pilot bölge olarak belirlenen Gayza köyündeki bahçede, safran ve lavanta bitkilerinin ekimine başlandı. Müze, distilasyon (damıtma) tesisi, satış ve eğitim merkezinin de kurulacağı bahçe, ziyaretçilere açık hale getirilecek. Böylece daha çok turistin ilçeye gelmesi sağlanarak agroturizme katkı sağlanması hedefleniyor.

- "100 kişi istihdam edilecek"

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Sami Acar, AA muhabirine, ilçeye fayda sağlayacağını düşündükleri için projenin içinde olmaya karar verdiklerini anlattı.

Projenin özellikle turizme canlılık getireceğini vurgulayan Acar, "Biz turizm ve istihdam kısmıyla ilgileniyoruz. Burada müze binası yapılacak. Burası turizmde cazibe merkezi haline gelecek. Turizmle birlikte 100 kişi de istihdam edilecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da 35 dekara lavanta, 15 dekara da safran ekerek güzel bahçe ortaya çıkardıklarını belirterek "Projenin Safranbolu'nun tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bahçede safran ekimi yapan ​​​​​​​Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de bölge için çok önemli bir alan oluşturulduğunu, burasının adeta cennetten bir köşe olduğunu ifade etti.

Özellikle safranın ekimi ve hasadı için yurt içi ve dışından binlerce turistin tarlalara geldiğini aktaran Güneş, "Safran bitkisi Safranbolu ile özdeşleşmiş bir bitkidir. Ülkemizde 3 bine yakın endemik bitki bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi de safrandır. Safran, Safranbolu'muza turizm katkısı da vermektedir." diye konuştu.

