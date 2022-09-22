YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Safranbolu'da lavanta kokulu safran bahçeleri agroturizmi canlandıracak

Safranbolu'da lavanta kokulu safran bahçeleri agroturizmi canlandıracak

22.09.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ekonomiye ve turizme katkı sağlayan safran üretiminin artırılması amacıyla geçen yıl hayata geçirilen "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" projesi kapsamında oluşturulan bahçeye safran ve lavanta ekimleri başladı - Müze, distilasyon tesisi, satış ve eğitim merkezinin de yer alacağı 75 dekarlık bahçeyle ilçeye daha çok ziyaretçi çekilmesi hedefleniyor

AHMET ÖZLER - Tarihi konakları sayesinde yılda 1 milyonu aşkın turiste ev sahipliği yapan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" projesiyle agroturizmde de cazibe merkezi haline getirilmeye çalışılıyor.

Süha Arın'ın yönetmenliğini yaptığı "Safranbolu'da Zaman" belgeseliyle 1977'de koruma ve turizm alanında ilk adımlarını atan, 17 Aralık 1994'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındıktan bir yıl sonra turist ağırlamaya başlayan ilçe, aradan geçen 28 yılda önemli turizm kenti oldu.

Osmanlı'nın mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü bugüne kadar aktarmayı başararak han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran ve "dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen tarihi ilçeyi yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş, 18 ila 20. yüzyıllarda yapılan geleneksel evlerin rağbet gördüğü ilçede, gelen turist sayısını artırmak için projeler hayata geçiriliyor.

Doğa, mağara ve demiryolu ile antik kent gezileri gibi alternatif turizm çalışmalarının yapıldığı Safranbolu'da, safran üretiminin artırılması ve agroturizme katkı sunulması amacıyla geçen yıl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında hayata geçirilen "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" projesi de uygulanmaya başladı.

Valilik, İl Özel İdaresi ve Safranbolu Kaymakamlığının iştirakçi olduğu proje doğrultusunda tarihi ilçede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 75 dekarlık bahçe oluşturuldu.

Pilot bölge olarak belirlenen Gayza köyündeki bahçede, safran ve lavanta bitkilerinin ekimine başlandı. Müze, distilasyon (damıtma) tesisi, satış ve eğitim merkezinin de kurulacağı bahçe, ziyaretçilere açık hale getirilecek. Böylece daha çok turistin ilçeye gelmesi sağlanarak agroturizme katkı sağlanması hedefleniyor.

- "100 kişi istihdam edilecek"

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Sami Acar, AA muhabirine, ilçeye fayda sağlayacağını düşündükleri için projenin içinde olmaya karar verdiklerini anlattı.

Projenin özellikle turizme canlılık getireceğini vurgulayan Acar, "Biz turizm ve istihdam kısmıyla ilgileniyoruz. Burada müze binası yapılacak. Burası turizmde cazibe merkezi haline gelecek. Turizmle birlikte 100 kişi de istihdam edilecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da 35 dekara lavanta, 15 dekara da safran ekerek güzel bahçe ortaya çıkardıklarını belirterek "Projenin Safranbolu'nun tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bahçede safran ekimi yapan ​​​​​​​Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de bölge için çok önemli bir alan oluşturulduğunu, burasının adeta cennetten bir köşe olduğunu ifade etti.

Özellikle safranın ekimi ve hasadı için yurt içi ve dışından binlerce turistin tarlalara geldiğini aktaran Güneş, "Safran bitkisi Safranbolu ile özdeşleşmiş bir bitkidir. Ülkemizde 3 bine yakın endemik bitki bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi de safrandır. Safran, Safranbolu'muza turizm katkısı da vermektedir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üniversite öğrenimi gördüğü Karabük'te vefat eden Çadlı öğrencinin cenazesi toprağa verildiÜniversite öğrenimi gördüğü Karabük'te vefat eden Çadlı öğrencinin cenazesi toprağa verildi
Kayseri'de ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıKayseri'de ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüYeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
lavanta Karabük Safranbolu Turizm UNESCO safran

Karabük Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

İmsak
05:04
Sabah
06:30
Öğle
12:47
İkindi
16:13
Akşam
18:55
Yatsı
20:15
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Gürültülü seks hayatı pahalıya patladı! ''Normal bir aileyiz''

Gürültülü seks hayatı pahalıya patladı! ''Normal bir aileyiz''

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.