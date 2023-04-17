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Safranbolu'da Turizm Haftası dolayısıyla "Gece Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi

17.04.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla "Gece Yürüyüşü" etkinliği yapıldı.

Safranbolu'da Turizm Haftası dolayısıyla "Gece Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneğinin organize ettiği, Safranbolu Dağ ve Doğa Sivil Arama Kurtarma Derneğinin katkılarıyla düzenlenen yürüyüş, Kazdağlı Meydanı'nda başladı.

Yürüyüş, tarihi çarşı içinden geçilerek başladığı yerde sona erdi.

Yaklaşık 1 saat süren etkinlik sonrası katılımcılara safranlı çay ve simit ikram edildi.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, yürüyüş sonunda AA muhabirine, tarihi ilçenin gece ayrı bir güzelliğe büründüğünü ifade etti.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında keyifli bir yürüyüş yaptıklarını dile getiren Ergüder, çok güzel bir kalabalık oluştuğunu söyledi.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Yürüyüşe, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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