Safranbolu’da yöresel lezzetler tanıtıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yöresel lezzetler tanıtıldı.

Bir konakta yapılan tanıtıma, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Genel Meclis üyeleri, daire amirleri ve muhtarlar katıldı. Yazıköy ve civar köylerdeki lezzetlerin ve tarımsal ürünlerin tanıtımının yapıldığı toplantıda Kaymakam Türköz, "Safranbolu, tarihi dokusu ve kültürel yapısı ile marka bir şehirdir. Bu eşsiz şehir, her ne kadar konakları ve evleri ile ünlü ise de içinde bir çok değişik güzellik ve özellik barındırmaktadır. Bizler bu muhteşem kente tarihiyle, kültürüyle ve her şeyi ile sahip çıkarak, nesillere aktarmanın yanında tüm dünyaya da tanıtımını yapmamız gerekmektedir. Bu güzel lezzetleri bizlere hazırlayan değerli hanımefendilere teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Mehmet Türköz programdan sonra Yazıköy’de 6 dekar bağ alanı olan tarımsal üretici İzzet Karasu’yu ziyaret etti.

İlçe Tarım Müdürü Mehmet Emre’nin de katıldığı ziyarette, 1993 yılında tahsis edilen telli terbiye sistemli, çift kollu sabit kordon bağ sisteminin uygulandığı, başta Safranbolu Çavuş üzümü olmak üzere çiftlik, alfons, kardinal, ata sarısı, Yalova incisi, Hamburg misketi gibi üzüm çeşitlerinin bulunduğu tarımsal üretim alanı hakkında, Kaymakam Mehmet Türköz bilgilendirildi.



