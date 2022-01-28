Safranbolu'nun doğa harikası kanyonlarında buz sarkıtları oluştu

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan tarihi evleri ile ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki kanyonda oluşan buz sarkıtları ilgi çekiyor.

Geleneksel konakların bulunduğu tarihi ilçede etkili olan karın ardından sıcaklık sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

Safranbolu'nun etrafını çevreleyen kanyonlarda uzunlukları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

İlçeye gelenler soğuk havaya aldırış etmeden ortaya çıkan eşsiz manzarayı izledi, fotoğraf çekti.



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