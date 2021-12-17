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Safranbolu'nun UNESCO Listesi'ne girişinin yıl dönümü kültürel programla kutlandı

17.12.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlçede bu kapsamda kitap fuarı ve kütüphane açılışı gerçekleştirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinin UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 27. yılı dolayısıyla ilçede kütüphane ve kitap fuarı açılışı yapıldı.

Kaymakam Mehmet Türköz, Leyla Dizdar Kültür Merkezinde düzenlenen programda, Safranbolu'nun aynı zamanda bir kültür kenti olduğunu, bu nedenle kültürel etkinliklerin çok daha fazla yapılması gerektiğini vurguladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de ilçenin UNESCO listesine giriş sürecini anlattı.

Kültür merkezinde oluşturduklarını kütüphanenin yeni nesil bir kütüphane olduğunu ifade eden Köse, ilçede ilk defa açılan kitap fuarının da teknolojiyle uzaklaşılan kitaplara yaklaştırmak amacına hizmet edeceğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından Köse, şair ve yazar Bekir Öztürk'e katkılarından dolayı plaket verdi.

Katılımcılar stantları dolaştı, kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Kitap fuarı 10 gün açık kalacak.

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