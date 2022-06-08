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Safranda bu yıl 30 kilogramın üzerinde üretim hedefleniyor

08.06.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safranın çoğaltılması amacıyla ekim alanı bu yıl 58 dekardan 73 dekara çıkarıldı - İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık: - "Eğer 2022 yılında hedeflerimiz tutarsa, 30 kilogramın üzerinde safran hasadını gerçekleştiririz umudundayız"

AHMET ÖZLER - Türkiye'de ağırlıklı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen "mucize bitki" safrandan bu yıl 30 kilogramın üzerinde ürün alınması hedefleniyor.

Sertlik, renk ve aroma bakımından diğer ülkelere göre farklılık gösterdiği için 2014'te yapılan çalışmalar sonunda dünyada tescili sağlanarak Türkiye'de "milli bitki" unvanı alan safran, adını verdiği tarihi ilçede 50 çiftçi tarafından üretiliyor.

Ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasım aylarında mor renkli, hoş kokulu çiçeklerinin açmasıyla 15-30 santimetre uzunluğa ulaşan safranda, geçen yıl 58 dekar alanda 27 kilogram hasat yapıldı.

80 bin çiçekten sadece yarım kilogram elde edilebilen safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabiliyor. Kilogramı 60 bin liradan alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak adından söz ettiren safranda bu yıl 30 kilogramın üzerinde üretim hedefleniyor.

- "Üretim alanlarını artırmayı hedefliyoruz"

Karabük Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, safran üretiminin artırılması için projeler hayata geçirdiklerini, çiftçileri teşvik ederek onlara destek olduklarını anlattı.

Haziranda sökecekleri soğanları ağustos başında toprakla buluşturacaklarını aktaran Ayvalık, "Bu yıl projelerimizle 15 dekar daha ilave edeceğiz. Daha önce çiftçilerimize verdiğimiz ve bu yıl bize geri dönen soğanlarımız var. Bunlarla üretim alanlarını artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Ayvalık, "Eğer 2022 yılında hedeflerimiz tutarsa 30 kilogramın üzerinde safran hasadını gerçekleştiririz umudundayız." ifadesini kullandı.

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