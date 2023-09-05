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Sağanak yağışta bungalov evler sular içinde kaldı: Ekipler kayıp kişiler olabileceği konusundaki teyakkuzda

05.09.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nde şiddetli yağış sonrasında taşan dereler, orman içerisindeki bungalov evleri sular içinde bıraktı.

Sağanak yağışta bungalov evler sular içinde kaldı: Ekipler kayıp kişiler olabileceği konusundaki teyakkuzda

Ekipler bölgede kayıp tatilciler olabileceği konusundaki teyakkuza girerek arama tarama faaliyeti başlattı.

Kırklareli’nde bu saatlerinde bir anda bastıran şiddetli yağış dereleri taşırdı. Derelerin taşmasıyla İğneada Demirköy arasında bulunan bağlantı yolları sular altında kaldı.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Derelerden taşan sular ormanın içerisinde kurulu bungalov evleri sular altına bıraktı. Ekipler, bungalov evlerde kayıp veya mahsur kalabileceğini değerlendirerek bölgedeki arama ve tarama faaliyetlerini artırdı.
AFAD, UMKE’nin yanı sıra askeri araçlarında bölgede çalışmalara katıldı.

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