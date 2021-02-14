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SAGEM faaliyetleri başlatılıyor

14.02.2021 18:05 | Son Güncelleme:
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SUBÜ tarafından lisans bölümlerinde okuyan öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla gönüllülük esasına dayalı olarak SAGEM faaliyetleri başlatılıyor.

SUBÜ tarafından lisans bölümlerinde okuyan öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla gönüllülük esasına dayalı olarak SAGEM faaliyetleri başlatılıyor. Faaliyetlere düzenli katılım gösteren öğrencilere ‘Akademik Çalışmalar’ seçimlik dersi kredisi sağlanacak.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Sosyal ve Akademik Gelişim (SAGEM) adı verilen faaliyetler başlatıyor. Bu doğrultuda üniversite tarafından hazırlanan eğitim programlarına gönüllülük esasına bağlı olarak bir dönem boyunca olarak katılan ve başarılı olan öğrencilere 2 AKTS’lik, iki dönem boyunca katılan ve başarılı olan öğrencilere ise 5 AKTS’lik ‘Akademik Çalışmalar’ üniversite seçimlik dersi kredisi sağlanacak. Böylelikle not ortalamalarına olumlu bir katkı sağlanacak. SAGEM faaliyetleri kapsamında 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında 10 hafta boyunca gerçekleştirilecek online seminer, söyleşi, konferans ve panel programlarına lisans bölümlerinde öğrenim gören tüm öğrencilerin aktif bir şekilde katılımı bekleniyor. Öğrencilerin SAGEM faaliyetlerine kayıtları yapılacak ilk online etkinlik sırasında alınacak.

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