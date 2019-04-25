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Sağlığımıza faydaları büyük! Sakızını çiğnediğinizde hafızayı güçlendiriyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.04.2019 09:14 | Son Güncelleme

Aromalarıyla yemeklerin lezzetini ikiye katlayan baharatlar, kontollü kullanıldığında sağlımız için birer şifa kaynağı oluyorlar. Ancak onlardan faydalanabilmek için doğru tüketimi şart! Aksi halde sağlığınızı tehdit edebilirler.

Sağlığımıza faydaları büyük! Sakızını çiğnediğinizde hafızayı güçlendiriyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, bazı baharat türlerinin kullanımı ile ilgili önemli detaylar paylaştı. İşte günlük hayatta tükettiğimiz baharatların sağlığımıza olan etkileri;

Zencefil

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Kadınların regl döneminde kurtarıcısı oluyor. Antibakteriyeş, antiviral ve antienflamatuvar etkisi olan zencefil, aynı zamanda hamilelik döneminde de bulantıları kesiyor. Bunun için çayını tüketmek gerekiyor. Zencefil, spor yapan kadınların kas ağrılarını azaltma konusunda da etkili. Tüm bunların yanında öksürük ve boğaz ağrısını da birebir. Ancak zencefil tüketirken dikkat etmeniz gereken iki önemli şey var; kan basıncı ve şeker ilacı kullanıyorsanız zencefil tüketiminden uzak durmalısınız.

Karanfil

karanfil

Ağız kokusu için son derece etkilidir, diş eti hastalıkları için önerilir. Karanfili suya kattığınızda ise şişkinliği önler. Düzenli tüketildiğinde ise bağışıklık sistemini güçlendirir. Omega-3 ve omega-6 içeren nadir bir bitkidir. Karanfili kesinlikle yağ olarak tüketmemelisiniz çünkü bu şekilde tüketildiğinde yarardan çok zarara neden olur.

Keten tohumu

keten tohumu

Lifli bir besin kaynağı olan keten tohumu, bağırsakların düzenli çalışması konusunda oldukça etkilidir. Omega 3 yağ asitleri içeren keten tohumu, kalp ve damar sağlığını da korur. Diyet yapanlar tarafından da tercih edilebilir, çünkü lifli yapısı sayesinde tok tutucu etkisi vardır.

Kimyon

kimyon
Siyah nokta ve sivilce tedavisinde etkilidir. Aynı zamanda kansızlık tedavisinde de oldukça başarılıdır çünkü yüksek oranda demir içerir. Hamilelik döneminde ise tamamen uzak durulmalıdır, düşüğe neden olabilir. Aşırı tüketimi ise karaciğer ve böbreklere zarar verebilir.

Pul biber

pul biber

İyi bir C vitamini kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendiren etkisi vardır. Gaz giderici etkisi sayesinde şişkinliği önler. Ancak bazı ilaçlarla etkileşime girme gibi bir özelliği vardır. Bunun için ilaç kullananlar tüketmeden önce doktora danışmalıdırlar.

Tarçın

tarçın

Kan şekerini dengeleyen süper bir baharattır. Antioksidan, antiseptik ve antibakteriyel özellikleri bulunur. Ancak diyabet hastaları tarçından faydalanmadan önce muhakkak doktorlarına danışmalıdırlar. Tıpkı keten tohumu gibi tarçının da lifli bir yapısı vardır. Bu sayede sindirim sistemini iyileştirir. Özellikle tarçın sakızı çiğnemek veya koklamak hafızayı güçlendirir. Alzheimer'a karşı kalkan olur.

Zerdeçal

zerdeçal

Antienflamatuvar, antioksidan, antitümör özelliği bulunan zerdeçal alzheimer'a karşı kalkan olur. Ayrıca prostat, kolon, pankreas ve meme kanseri tedavisinde destekçidir. Eğer safra taşı şikayetiniz varsa zerdeçaldan faydalanabilirsiniz.

Özellikle kadınlar için etkilidir çünkü osteoporpza karşı koruma sağlar.

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