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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal mesafenin önemini hatırlattı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal mesafenin önemini hatırlattı:

ANKARA HABERLERİ  | 12.05.2020 22:11 | Son Güncelleme

"Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Ya hareketli, kalabalık yerlerde? Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske, sosyal mesafe olmadan koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs riskine karşı sosyal mesafenin önemli olduğunu vurguladı.

Twitter hesabından Bursa'da çekilen bir pazar yerine ait fotoğrafı paylaşan Koca, "Yakın mesafede maske yetmez. En önemli ihtiyaçlardan biri, sosyal mesafe." hatırlatmasında bulundu.

Bakan Koca paylaşımında, "Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa da, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Ya hareketli, kalabalık yerlerde? Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske, sosyal mesafe olmadan koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir. Risk almayın." ifadelerine yer verdi.

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