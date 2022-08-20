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Sağlık Bakanı Koca, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 19'a yükseldiğini açıkladı

20.08.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 19'a yükseldiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkisinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin 19'a yükseldiğini, yaralı sayısının 6'sı ağır 26 olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin Derik'te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19'a yükseldi. 6'sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26'dır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavisi süren hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Mardin Derik sağlık bakanı fahrettin koca

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