YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sağlık Bakanı Koca, düğünlerde maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu:

Sağlık Bakanı Koca, düğünlerde maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu:

ANKARA HABERLERİ  | 04.07.2020 21:45 | Son Güncelleme

"Düğünlerden sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düğünlerde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması gerektiği uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda düğünlerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geldiğini aktardı.

"Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler." ifadesini kullanan Koca, gazetelerde yer alan bir haberi de aktardı. Koca, gazetelerde çıkan, "Sağlık Bakanlığının Kovid-19 vakalarının en çok artış gösterdiğini açıkladığı Bursa'da sokakta halay çeken düğüncüler, sosyal mesafe kuralına uymadı. Katılanların çoğunluğunun maskesiz olması dikkati çekti." haberini paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüzel oyuncu, bu görüntülerin ardından öfkeden deliye döndü: İğreniyorumGüzel oyuncu, bu görüntülerin ardından öfkeden deliye döndü: İğreniyorum
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türkiye’nin kekik üretim merkezinde lavantalar da yerini almaya başladı

Türkiye’nin kekik üretim merkezinde lavantalar da yerini almaya başladı

Suriyeli kadının cenazesi, Ağrı Belediyesine ait cenaze aracı ile vatanına gönderildi

Suriyeli kadının cenazesi, Ağrı Belediyesine ait cenaze aracı ile vatanına gönderildi

Tekirdağ'da tatilciler mavi bayraklı plajlarda denize girmenin keyfini yaşadı

Tekirdağ'da tatilciler mavi bayraklı plajlarda denize girmenin keyfini yaşadı

Bulut, çocuk istismarcıları ve teröristler için idam istedi

Bulut, çocuk istismarcıları ve teröristler için idam istedi

Kaza kurşunuyla yaşamını yitiren astsubay toprağa verildi

Kaza kurşunuyla yaşamını yitiren astsubay toprağa verildi

Siirt’te kaçak telefon, bluetooth kulaklık ve şarj aleti ele geçirildi

Siirt’te kaçak telefon, bluetooth kulaklık ve şarj aleti ele geçirildi

Ankara Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:18
Öğle
12:58
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:13

Ankara Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Sevinç Eczanesi
Balgatcankaya
Ersoy Eczanesi
Yenimahalle
Dursun Akar Eczanesi
Yenimahalle
Yeni Betül Eczanesi
Yenimahalle
Türkmenoğlu Eczanesi
Mamak
Bebek Eczanesi
Mamak
Lina Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

GİB'den hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı

GİB'den hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Orhan Taşanlar'ın Torun Acısı

Orhan Taşanlar'ın Torun Acısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.