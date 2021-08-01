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Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 tedavisi gören bir hastanın görüntüsünü paylaştı

01.08.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 tedavisi gören bir hastanın görüntüsünü paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım servisinde Kovid-19 tedavisi olurken, "Kovid aşısı olmadım. Keşke olsaydım." diyen bir hastanın videosunu paylaştı.

Koca, sosyal medya hesabından, 48 yaşındaki Nurettin Karabük'ün yoğun bakım servisindeki beşinci gününde çekilen görüntüsüne yer verdi.

Karabük'ün virüsü yakınlarına da bulaştırdığını belirten Koca, hastanın "Kovid aşısı olmadım. Keşke olsaydım." sözlerini paylaştı.

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