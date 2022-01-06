Sağlık Bakanı Koca Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı uyardı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarındaki artışa dikkati çekerek, mecburi olmayan ziyaret ve görüşmeler ile kalabalık ortamlardan kaçınılması uyarısında bulundu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim."
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