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Sağlık Bakanı Koca, malpraktis yasasını anlatırken kullandığı cümlenin çarpıtıldığını bildirdi

27.06.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca, malpraktis yasasını anlatırken kullandığı cümlenin çarpıtıldığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) ile ilgili yasayı hekimlere anlatırken kullandığı cümlenin çarpıtıldığını belirtti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, malpraktis yasasını, hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığı "Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz." cümlesiyle yasayı gerektiren süreci tarif ettiğini vurguladı.

Paylaşımında hekimlerle konuşmasının videosuna da yer veren Koca, "Gerçek videoda, çarpıtma ise kasta girer." değerlendirmesinde bulundu.

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