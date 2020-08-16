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Sağlık Bakanı Koca, maske takmayanları uyardı:

ANKARA HABERLERİ  | 16.08.2020 22:56 | Son Güncelleme

"Maskesini takmadığı için uyarıldığında 'Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın.' diyen var. Kendileri, bugün yarın, tedavi altında, izolasyonda ya da hastalığı bir yakınına bulaştırmış, özlü sözlerini gözden geçiriyor olacaklar"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takmadığı için uyarıldığında itiraz edenleri uyardı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takılması uyarılarını dikkate almayanlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında, "Maskesini takmadığı için uyarıldığında, 'Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın.' diyen var. Kendileri, bugün yarın, tedavi altında, izolasyonda ya da hastalığı bir yakınına bulaştırmış, özlü sözlerini gözden geçiriyor olacaklar. Karşılıklı kural varken ne gerek var." ifadelerini kullandı.

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