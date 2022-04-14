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Sağlık Bakanı Koca, Sakarya'da tıp fakültesi öğrencileriyle buluştu:

14.04.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Karşımda yarının sağlık ordusu var. Geceleri ders çalışmış, nöbet tutmuş, uykusuz kalmış ama ışık saçan gözler var. Bu gözlerdeki ateşi görüp de bu ülkenin geleceğinden umutlanmamak mümkün değil"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'da tıp fakültesi öğrencileriyle buluşmasında, "Karşımda yarının sağlık ordusu var. Geceleri ders çalışmış, nöbet tutmuş, uykusuz kalmış ama ışık saçan gözler var. Bu gözlerdeki ateşi görüp de bu ülkenin geleceğinden umutlanmamak mümkün değil." dedi.

Bakan Koca, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde Tıp Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Koca, yaptığı konuşmada, burada sadece Bakan sıfatıyla bulunduğunun düşünülmemesini istediğini belirterek, hekimlik yapmış, bu mesleğin icrasındaki sorunlar üzerinde eskiden beri düşünmüş "Doktor Fahrettin" veya ağabeyleri olarak aralarında bulunduğunu söyledi.

Böyle bir fırsata sahip olduğu için gururlu olduğunu dile getiren Koca, "Bu sohbet, bana arkadaşınız olma fırsatını bağışlarsanız bir sohbetin tüm samimiyetini taşıyacak. Bu sohbet, birbirimizi anlamanın ötesinde çözümlere dahil olma imkanıdır." ifadesini kullandı.

Koca, karşısında yarının sağlık ordusunun bulunduğuna işaret ederek, "Geceleri ders çalışmış, nöbet tutmuş, uykusuz kalmış ama ışık saçan gözler var. Bu gözlerdeki ateşi görüp de bu ülkenin geleceğinden umutlanmamak mümkün değil. Yeniden şekillenecek gelecek adına bugünün karamsarlığı için hayıflanmamak mümkün değil." diye konuştu.

Salgın hastalık sonrası toparlanmaya çalıştıklarını anlatan Koca, şöyle devam etti:

"Ben bu durumu dünya savaşları sonrası orduların durumuna benzetiyorum. 3-4 yıl süren aralıksız savaş yılları sonrası ordulardaki kayıplar, yıpranma ve halsizlik tarif edilemez bir boyuttaydı. İki cihan harbi arasında ordular dinlenmek ve yeniden hazırlanmak için 20 yıl beklediler. Salgın dönemi de sağlık çalışanlarımız üzerinde benzer bir yıpranmaya sebep oldu. Şimdi Allah'ın izniyle bu yıpranmayı aşıyoruz. Ancak yaralarımızı sarmadan, sorunlarımızı konuşup çözmeden yeniden aynı enerjiyle çalışmamız da güç. Bu realite de herkes tarafından anlaşılmalı. Bugün her şeyi konuşabiliriz. Mesleğimizin geleceği, sizlerin daha iyi yetişmesi ve daha rahat hizmet vermesi için ne yapmamız gerekiyorsa konuşalım."

Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, tıp fakültesi öğrencileri ile öğretim üyeleri katıldı.

Bakan Koca, daha sonra basına kapalı devam eden toplantıda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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