Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC aşısı için 846 bin 451 kişinin gönüllü olduğunu duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz 3 çalışması için gönüllü olmak üzere 846 bin 451 kişinin başvurduğunu bildirdi.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Turkovac'ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız."
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